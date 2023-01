Coronar las 16 montañas más altas de España con diabetes

La diabetes no está reñida con el deporte. Es más, incluso su práctica ayuda a mantener un mejor control. El montañero Arturo Carvajal lo tiene claro y ya lo dejó patente en la expedición que realizó el año pasado al techo de África, el Kilimanjaro (Tanzania, 5.895 metros), acompañado por un grupo de sanitarios y endocrinos de la Universidad de Granada más guías locales y otros dos diabéticos. Aquella expedición estuvo auspiciada por la Sociedad Española de Endocrinología y su eco le ha dado fuerzas a este joven fisioterapeuta para ascender las 16 cimas más altas de España, prácticamente una por Comunidad, a lo largo de 2023.

La nueva gesta cuenta con el apoyo de Montañeros de Aragón Barbastro (MAB) y Arturo espera ir logrando más adhesiones a su causa, desde empresas a asociaciones de diabéticos, como la aragonesa. De momento ya cuenta con el apoyo de Oficina Aragón y la asociación El Poder del Chandal, que ya compartió la aventura del Kilimanjaro.

Las cimas a coronar son: El Torreón (2.400 m) en Extremadura, Peña Trevinca (2.127) en Galicia, Torre Blanca (2.617) en los Picos de Europa, San Lorenzo (2.271) en La Rioja, Aketegi (1.551) en el País Vasco, Mesa de los Tres Reyes (2.446), en Navarra), Pica d’ Estats (3.152) en Cataluña, Puig Major (1.436) en Baleares, Alto de las Barracas (1.838) en Valencia, Pico del Lobo (2.274) en Castilla León, Peñalara (2.428) en Madrid, Obispo (2.014) en la frontera de Murcia y Castilla La Mancha, Mulhacén (3.479) en Andalucía, el Teide (3.715) en Canarias y Aneto (3.404) en Aragón, último pico que ascenderá.

La aventura comienza este fin de semana en la capital de España. Arturo, acompañado por otros diabéticos y amigos, ascenderá el pico Peñalara para a partir de ahí tratar de coronar todas las cimas hasta julio, con un promedio de dos o tres picos por mes hasta llegar al Aneto. “De esta manera podré dar visibilidad a la diabetes en toda España” y sensibilizar “acerca de que haciendo ejercicio controlas muy bien la diabetes”, afirma.

Para ello ha creado una cuenta de Instagram, Diabetes de Altura, y ha contactado con las asociaciones territoriales para buscar su complicidad en su objetivo. “Es una forma ayudar a otras personas. Realmente yo tenía miedo de hacer deporte por los problemas de hipoglucemia, pero hay que romper ese miedo y disfrutar con lo que te gusta sea la montaña, patinar, o lo que sea. Animo a practicar cualquier deporte para conocer más sobre tu diabetes y llevarla mejor”, cuenta. Un 10% de la población española padece diabetes de tipo 1 y tipo 2, y “a raíz del covid han aumentado los casos según nos cuentan los endocrinos”, informa Arturo.

En las ascensiones combinará las rutas más habituales de los montañeros con otras de mayor dificultad como el Aneto que se lo plantea por el collado de Coronas o ascender el Veleta una vez coronado el Mulacén.

Es la primera vez que un socio de Montañeros de Aragón Barbastro plantea el reto de coronar las 16 cimas más altas de las Comunidades de España. Tampoco se conoce ningún diabético español que haya emprendido un proyecto similar.

Arturo tiene 30 años y padece diabetes de tipo 1, inmunológica, desde 2019. Pese a ello no ha dejado de practicar deporte: ciclismo, correr, senderismo y, por supuesto, el montañismo desde que se iniciara en 2014. Por ello anima a todos los diabéticos a disfrutar con el deporte. “Ahora nos podemos controlar mucho la glucemia y tenemos sensores para saber el nivel de azúcar que tenemos. Me he dado cuenta de que con deporte estoy llevando mucho mejor la enfermedad”, señala este joven fisioterapeuta, que aún así llevará un botequín con un sensor pegado a la pierna y otro capilar que le indica del nivel de azúcar, insulina lenta y rápida protegida para evitar congelaciones.

El presidente de MAB, el doctor José Masgrau, lo corrobora: “Hace diez años hubiera dado miedo este proyecto, pero el control médico de la diabetes ha avanzado mucho, cada propia persona puede controlar sus niveles de glucosa y controlar las unidades de insulina”.