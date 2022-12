Busquets: "Esta vez nos ha tocado cruz, hemos fallado los penaltis y así es difícil"

El capitán de la selección española, Sergio Busquets, lamentó este martes la eliminación del combinado español del Mundial de Catar, después de perder en la tanda de penaltis ante Marruecos, indicando que esta vez les ha tocado "cruz" y que fallando los tres primeros, es "muy difícil" pasar de ronda.

"Siempre es un cara o cruz, esta vez nos ha tocado cruz, hemos fallado los tres primeros penalties y así es muy difícil pasar", indicó el jugador español en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press después del encuentro.

El futbolista analizó el choque y destacó la solidez defensiva del conjunto marroquí. "Ha sido complicado, nos costaba mucho, hemos intentado desgastarlos, a veces lo hemos conseguido y nos ha faltado esa pizca de suerte en el último remate", expresó.

"Ha sido complicado, nos costaba mucho, hemos intentado desgastarlos, a veces lo hemos conseguido y nos ha faltado esa pizca de suerte en el último remate"

"Hemos hecho méritos, ha sido un partido duro, ellos defendían en su campo. A medida que pasaban los minutos hemos encontrado más hueco. Al final incluso hemos tenido la de Sarabia y luego se han dado los penaltis de la manera más cruel" afirmó.

El internacional tampoco quiso hablar de su futuro y sobre si fue su último partido con la selección. "Ahora lo importante es la selección y no yo. Es una noche difícil, habrá que levantarse para que sirva de experiencia. Estamos en una buena dinámica, con gente joven, esto les va a curtir y hay que seguir", concluyó.

Rodri "Merecimos pasar"

Rodri Hernández, centrocampista internacional español, dijo al final del encuentro de octavos de final del Mundial ante Marruecos que España "mereció pasar", "ellos tenían claro como querían jugar, hemos generado fútbol, pero los penaltis son así, no estuvimos acertados".

"El fútbol es cruel, no entiende de justicia, entiende que la pelotita entre; los penaltis son una lotería"

"Nos vamos a casa, estamos muy mal, es uno de mis peores días. Marruecos jugó como esperábamos, ellos con once tíos atrás, como todos los partidos que juegan, no sé que más decir, ojalá hubiéramos pasado", afirmó Rodri en TVE.

"El fútbol es cruel, no entiende de justicia, entiende que la pelotita entre, los penaltis son una lotería. Depende del día, nosotros no metimos ninguno creo; ellos casi todos y sólo nos queda dar las gracias a los españoles que han estado a nuestro lado. Lo dimos todo", subrayó el internacional del Manchester City

Decenas de personas se han congregado en la plaza de España de Zaragoza para festejar el triunfo de su país ante la Roja.

Ferran Torres "El fútbol nos debe una"

Ferran Torres, internacional español del FC Barcelona, también lamentó la derrota. "El vestuario está con la cabeza bien arriba" y añadió que el "fútbol les debe una". "No pudo ser. No estuvimos acertados de cara al gol, nos dieron posesión como siempre, no pudimos marcar. Sentimos frustración, fuimos superiores, no pudimos materializar nuestras ocasiones. Factores externos no nos ayudaron, no hay que quejarse, nos sentimos orgullosos de este equipo", subrayó Ferran en Gol Mundial. "Hemos fallado penaltis, practicamos estos días, pero tocó la cara triste de la moneda; seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una", apostilló el delantero español