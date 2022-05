Luis Rubiales renuncia a la parte variable de su sueldo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha renunciado tal y como anunció a la parte variable de su sueldo anual y percibirá 675.761 euros en este 2022, tal y como ha aprobado este lunes la Asamblea General del organismo, con 83 votos a favor y una abstención.

Asimismo, la Asamblea General de la RFEF aprobó sus "mejores cuentas de la historia en lo económico", con unos beneficios de 32 millones de euros.

En 2021 el sueldo anual de Luis Rubiales fue de 634.518 euros brutos (339.237 netos) y, una vez realizado el cierre de cuentas de 2021, la cantidad que debería tomarse como base para el cálculo de la retribución de 2022 era de 680.827 euros, más el IPC del año pasado (6,5 por ciento) y la ayuda a vivienda.

Pero, a petición de Rubiales, la base de la retribución será de 634.518 euros. Así, la propuesta aprobada, con el IPC actualizado, es de 675.761 euros brutos (371.669 netos) y se reduce la ayuda a vivienda dejándola en 3.000 euros brutos al mes (1.650 euros netos), unas cifras que se aplicarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. Así, el salario del presidente de la RFEF tendrá una reducción de unos 50.000 euros anuales de la parte variable.

El presidente de la RFEF se excusa ante la Asamblea General

De esta manera, el presidente del organismo aprueba su nuevo salario tras la polémica que suscitaron sus audios publicados por 'El Confidencial', en los que mantenía conversaciones con el futbolista del FC Barcelona y CEO de Kosmos, Gerard Piqué, sobre la organización de la Supercopa en Arabia Saudí y otras acciones que podían suponer un supuesto conflicto de intereses.

"Hay gente que me compara con el presidente del Gobierno y no sé por qué. La RFEF es una entidad privada del deporte, y soy de los que menos gana tanto cuantitativamente como de manera proporcional. Ante la mentira y la manipulación, seguiremos con el rigor por bandera", explicó sobre su salario Rubiales.

El comisionado de Control Externo de la RFEF, Tomás González Cueto, abordó durante esta Asamblea General este supuesto conflicto de interés vinculado a Gerard Piqué, asegurando que es un "relato en los medios". "Puede resultar muy sonoro. Yo he repasado todas las leyes españolas y europeas y no he sido capaz de encontrar un encaje de ese presunto conflicto de intereses atribuido a Gerard Piqué", recalcó, repitiendo que la RFEF no ha pagado comisiones por este acuerdo con Arabia Saudí.

"La relación con el Gobierno y la Federación de Arabia Saudí es una relación estable a largo plazo que ha sido muy beneficiosa para el fútbol español hasta el momento", aseveró González Cueto. "La edición en Yeda fue brillante, con un impacto muy positivo. Tras la pandemia, se mostraron dispuestos a extender el contrato durante 10 años, a cambio pagaban lo correspondiente a 2021, que se celebró en España", añadió.

32 millones de beneficio en 2021

El tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, detalló las cuentas del organismo, que ha presupuestado 406 millones de euros en 2021, el "mejor resultado de la historia en lo económico" para Rubiales. Además, después de los más de 4 millones de pérdidas registrados en 2020, año de la pandemia, la Federación ha terminado el año siguiente con 32,8 millones de beneficio.

De estos, la tesorería propuso que 30 millones se aprovisionen para la reserva, el fondo de contingencia para acontecimientos con una probabilidad baja, pero con consecuencias muy graves sobre la economía, mientras que lo restante se destinaría a fondo social. Además, la RFEF cuenta en 2021 con un patrimonio neto que roza los 100 millones de euros (99,9), frente a los 65,5 de 2020. Y los fondos propios alcanzan los 81,3 en 2021, algo menos del doble que en en 2020 (48,5).

"Que, con estos números, haya estos ataques continuos obedece a que las tácticas son las de siempre. Necesitan atacarnos por muchos sitios, los mismos cinco clubes que amenazan al CSD con una querella... Se toca dentro de la Federación, empleados de la Federación participando en este tipo de ataques, pasando información de manera ilegal... Es tremendo que pase esto con estos números", expresó Luis Rubiales tras presentar las cuentas.

Los clubes recibieron 7,3 millones más de los que aportaron

Por otro lado, el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, destacó que dieron 90 millones de euros convocados en ayudas, que se han repartido entre 1.500 clubes y más de 5.000 jugadores y jugadoras. Asimismo, dejó claro que el organismo queda excluido de todas las subvenciones que concede el ministerio para las Federaciones, salvo lo que generan las quinielas y la ayuda para el programa 'Mujer y Deporte'.

"LaLiga recibe 10 veces más dinero público que la RFEF. En 2020, recibimos algo más de 1,6 millones, que destinamos íntegramente a campos de fútbol, otros recibieron más de 16 millones", informó.

Camps manifestó además que las denuncias de UD San Sebastián de los Reyes, DUX Internacional de Madrid, CF Rayo Majadahonda, RB Linense y Club Linares Deportivo contra la RFEF por supuesta prevaricación "no tienen base jurídica". "No tenemos competencias públicas, sino funciones públicas delegadas. Han presentado demandas de una forma ilógica", afirmó.

"No deja de sorprender que cuando hay que aprobar las mejores cuentas de la RFEF de la historia, que casualmente el viernes se publique una serie de informaciones sobre los flujos económicos entre la RFEF y LaLiga, no es casual. Esa información es errónea, no es verdad, no se pueden mezclar peras con manzanas", aseguró.

Así, Camps señaló que la RFEF aportó a los clubes de LaLiga Santander y SmartBank en 2021 7,3 millones de euros más que los que recibió de esos mismos clubes. Así, mientras los clubes ingresaron a la RFEF 56,6 millones de euros, la RFEF repartió entre ellos 63,9 millones, según datos de la Federación.

Camps detalló los conceptos por los que la RFEF ingresó en las cuentas de los clubes de LaLiga en el año 2021 un total de 488 millones, frente a los 159 que LaLiga dice ingresar en la Federación. El secretario general insistió en que esa forma de contabilizar flujos "no es la adecuada".

Finalmente, se han aprobado por amplia mayoría otros asuntos como los diferentes calendarios de competición en las diferentes modalidades y categorías; o los estatutos de la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino.