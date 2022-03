Lorena Andreu, la única mujer en el Campeonato de España de Resistencia de karting

En el Campeonato de España de Resistencia de karting, donde explica que de la sorpresa inicial que implicó su presencia, se ha pasado ahora a la popularidad entre sus compañeros, no hay más mujeres. Lorena Andreu, joven profesora en la pequeña localidad de Mipanas, en el Somontano, conforma junto a su novio, el grausino Ramón Aventín, y los zaragozanos Jorge y Diego Martínez el Pyrene Racing, el único representante aragonés dentro de una disciplina novedosa que cuenta con gran implantación en países como Italia y Brasil, y que en España lucha por alcanzar el reconocimiento federativo.

Al mundo del karting llegó a través de su pareja, "que era al que le gustaba". "Yo provengo del atletismo, pero acompañándolo me fui aficionando, comencé con carreras de esprint de forma amateur y me acabó contactando una chica de Sevilla que estaba buscando a otras para participar en pruebas regladas de kart", recuerda la ribagorzana. Fue esta andaluza quien le comentó que había una disciplina, la de la resistencia, en la que prácticamente no corrían mujeres y en la que quería potenciar su presencia. Lorena no lo dudó lanzándose de lleno a la aventura. "Fui a probar, me dijo que quería que compitiera con ellos y de ahí surgió el equipo que formamos con Ramón y nuestros dos compañeros para participar en una competición de diez horas por relevos que se celebra en Oliva (Valencia) y que supuso nuestro estreno".

La experiencia fue "impresionante" para una Lorena que se había subido antes a un kart en tandas de escasamente un cuarto de hora y que ahora compartía esfuerzo con sus tres compañeros de equipo en una larga sesión al volante en la que tan importante resulta la punta de velocidad como cuidar al máximo el motor para que no se rompa. "Había –comenta- cuarenta y siete equipos y una organización apabullante, parecía la Formula 1, todo muy bien preparado, y quedamos novenos sin tener prácticamente experiencia", subraya.

Ante un debut así decidieron seguir adelante, pero en ese momento llegó la pandemia "y empezamos a entrenar por nuestra cuenta, como pudimos para plantarnos ya en la temporada pasada donde conseguimos acabar terceros en la clasificación general". Lorena indica que el equipo es muy popular entre el resto de competidores por lo infrecuente que todavía resulta la presencia femenina en el mundo del motor. "En Monzón –apunta- tenemos a Coral, que es una copiloto excelente; en Teruel, a Laura Paricio, que hizo sus pinitos en el karting cuando era más pequeña y ahora está en el automovilismo, pero aquí en Aragón no hay ninguna otra en las pruebas de resistencia".

Necesidad de más medios

En este ecosistema se mueve el Pyrenne Racing, una escuadra "muy modesta en medios". "Contamos con un equipo básico", señala Lorena. "Mientras otros tienen dos o tres motores y mecánicos especializados, nosotros sólo disponemos de uno que hemos de mimar al máximo para que no nos deje tirados", indica. "Las carreras de resistencia son duras en lo físico, pero también en lo mental porque hay que soportar un alto nivel de estrés pensando en llegar a línea de meta sin problemas", describe.

Por ello, la conducción de Jorge, Diego, Lorena y Ramón debe ser muy cuidadosa y aún así nada les garantiza que no pueda ocurrir un percance mecánico que arruine sus expectativas. Algo que, por ejemplo, les sobrevino hace unos días en Benidorm, en el inicio de la temporada, cuando estaban luchando por la primera posición en la general. Lorena se muestra rotunda al afirmar que "es muy duro cuando ocurre, y más cuando vienen compañeros de otros equipos y nos preguntan si no tenemos otro motor para sustituir al averiado". A este respecto, los cuatro miembros del equipo se lo pagan prácticamente todo. "Contamos con el patrocinio de la empresa ‘Ingeniera y Servicios Forestales’, que agradecemos un montón, pero que no es suficiente para afrontar la compra de un segundo motor", indica. Con él "estamos convencidos de que seríamos unos serios candidatos al título nacional".

Los karts de resistencia son muy parecidos a los de velocidad con la única salvedad de que sus motores, de cuatro tiempos en lugar de los de dos de éstos últimos, tienen menos caballos. Con una cilindrada de 420 centímetros cúbicos, alcanzan velocidades de hasta 105 km/h en carreras que pueden llegar a las 30 horas. El Campeonato de España incluye paradas en toda España, aunque en Aragón aún no se ha estrenado, situación que se está tratando de remediar.