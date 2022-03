Golf, el deporte que sale reforzado de la pandemia y no deja de crecer en Aragón

“Dentro de la desgracia que ha sido la pandemia, el golf se ha visto reforzado y beneficiado porque, entre otros motivos, cumple todos los requisitos de seguridad: aire libre y distancia social”. Chema Dehesa es el presidente de la Federación Aragonesa de Golf y en estos dos años ha sido testigo de la exponencial popularización de este deporte.

Los datos no dan lugar a dudas. Actualmente, la Territorial está en el máximo histórico de licencias, unas 6.500 en todo Aragón, y cada año se suman entre 400 y 500 personas nuevas. A esta revolución también ha contribuido la existencia de un campo de golf tan accesible como es el de Arcosur. Accesible tanto por sus tarifas (por 2 euros se puede jugar), como por encontrarse en el mismo núcleo urbano de Zaragoza. Las instalaciones son municipales pero las gestiona la Federación y en ellas se imparten clases y también hay una escuela infantil de la que ya forman parte 122 niños. “Tenemos una política de precios populares porque este campo es un instrumento para dar a conocer el golf y que la gente empiece”, explica Dehesa. La fórmula parece que funciona ya que cada mes 50 nuevos usuarios prueban el golf en Arcosur.

Con esta tendencia, la Federación Aragonesa de Golf prevé que dentro de un par de años el número de licencias se acerque a las 8.000. Para conseguirlo, uno de sus principales objetivos actualmente es seguir trabajando en democratizar el golf. “Hay que romper con el mito de que es un deporte elitista. En campos como el de Arcosur puedes jugar por 2 euros y unos palos de golf sencillos son más baratos que unos esquís”, ejemplifica Dehesa.

El mensaje va calando en la sociedad, a la vista de que la gente empieza a jugar a edades más tempranas, incluso desde niños. “Hemos firmado protocolos con varios colegios y otra de nuestras apuestas es afianzar el golf a este nivel para que sea una actividad extraescolar con su propia liga”.

La escuela de golf de Arcosur tiene 122 niños. Arcosur Golf

Para que el ritmo no decaiga y estas las instalaciones de Arcosur puedan seguir creciendo, la Federación está en conversaciones con el Ayuntamiento para la cesión de más terreno y poder así acondicionar un nuevo campo de nueve hoyos. Por el momento se ha pedido a las autoridades municipales una reunión para tratar el tema.

"Es un deporte bonito que te permite socializar, pasear y charlar mientras vas de hoyo en hoyo"

Un deporte social al aire libre

Las características de este deporte han hecho que, para muchos, el golf haya sido la vía de escape en plena pandemia. “Es un deporte bonito que te permite socializar, pasear y charlar mientras vas de hoyo en hoyo. No tiene límite de edad y se puede practicar con cualquier forma física”, resume el presidente de la Territorial. Es parte de la clave del éxito que esta disciplina está teniendo en toda España. “Quienes querían hacer ejercicio al aire libre cuando no se podía salir de Zaragoza encontraron en el golf una salida”, recuerda Dehesa. A que su práctica no se viera interrumpida tan apenas cuando la covid estalló contribuyeron los esfuerzos realizados desde las federaciones. “El golf fue el primer deporte que consiguió un protocolo de actuación cuando dependíamos de Sanidad. Nosotros defendimos que había motivos para poder practicarlo de forma segura”.

Los federados en golf en Aragón superan actualmente las 6.500 personas. Arcosur Golf

Actualmente, cuando la situación ya está prácticamente normalizada, la tendencia al alza se mantiene, tanto a nivel aficionado como a nivel profesional. Las competiciones federativas amateur experimentan también las mejores cifras de participación en años, con 110 mujeres inscritas en el circuito femenino que acaba de arrancar y 120 (con lista de espera) en el de la categoría Senior. En el ámbito profesional, Aragón tiene varios representantes en competiciones internacionales, como el Alps Tour de Egipto, donde Jorge Maicas se acaba de proclamar subcampeón. “La federación española y la aragonesa hacemos un esfuerzo permanente para popularizar el golf y desarrollarlo. Tenemos planes de becas y ayudas para formar a mejores jugadores y obtener resultados más representativos. El caso de Maicas, jugador profesional de golf que ya vuela sola, es la representación del trabajo bien hecho”, apunta Dehesa.

Diversidad de campos y entornos

Por el espacio donde se practica, el golf es un deporte que invita a viajar y hacer de la salida al campo una excusa para pasar un fin de semana fuera con amigos. Este gancho turístico se quiere potenciar desde la Federación, para que Aragón sea un destino escogido por los aficionados a este deporte.

La Comunidad tiene campos en las tres provincias, lo que permite conocer diferentes lugares y practicar este deporte en entornos distintos. En Alcalá de la Selva (Teruel) está El Castillejo, el campo situado a mayor altitud de España. En la provincia de Huesca, en un entorno de montaña pirenaica, están Las Margas (Sabiñánigo) y Guara (Nueno). En Zaragoza capital, los aficionados al golf lo pueden practicar en el pitch & putt de Ranillas y también en Arcosur o en el campo de prácticas Wilcox (en el polígono de Plaza). Hay otro campo en la Base Aérea y próximo a este, está La Peñaza, el club con más solera de la región. En el resto de la provincia, Calatayud tiene el campo Gambito y en Pinseque está Los Lagos. Un amplio abanico de posibilidades para que, en Aragón, quien quiera iniciarse en el golf o seguir progresando no encuentre impedimentos.