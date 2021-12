Joaquín Folch: "Lo que no se hace con pasión, no merece la pena"

El único español que ha ganado el Mundial de Fórmula Uno Histórica, Joaquín Folch, visitó Zaragoza. Recibió la insignia de oro de la Asociación Aragonesa de Clásicos Deportivos.

¡Qué honor, señor Folch!

El honor es mío por ser distinguido por una gente tan maravillosa. Me llamó José Manuel Bernad y la alegría fue enorme.

Usted ya acudía por Zaragoza en los años ochenta.

Exacto. En el año 1987 empecé a venir a un rally que se hacía en el kartódromo. Desde ahí comencé mi carrera deportiva con coches, porque antes era piloto de motos.

Si Fernando Alonso es el único español ganador de la Formula Uno, usted es el único español vencedor de la Fórmula Uno Histórica.

De momento, sí. En 2012.

¿Cómo hizo 143 pódiums en una competición de ese nivel?

Con mucha suerte (sonríe). Entre los coches que he pilotado, está el mítico Brabham Ford de Piquet.

Ese coche salía en los cromos que coleccionaba yo de niño, con la publicidad de Parmalat

Exacto. Con ese coche, Nelson Piquet ganó el Mundial de 1981; y yo, el Campeonato de 2012. Del 2006 al 2018 corrí con ese coche.

¿Qué sensaciones experimentó al volante del mítico bólido?

Difícil de explicar…

¿Dígame al menos a qué velocidad lo puso?

En Spa o en Monza, que son los circuitos más rápidos, conseguimos puntas de 280 km/h o 290. Este coche es de la época en que el equipo Brabham era de mi amigo Bernie Ecclestone.

Piquet, Ecclestone… Lo mejor de lo mejor. ¿Qué otros coches legendarios de Fórmula Uno recuerda que haya pilotado?

Lotus 91, Lotus 87D, Williams SW08, McLaren M23…

Le van los coches ingleses.

No solo ingleses. También he pilotado de la escudería Ferrari.

No deja de sorprenderme.

Concretamente, el de Reuteman.

¿Qué circuitos de Fórmula Uno le fascinan?

Ante todo, Spa (Bélgica). Y también, Suzuka (Japón).

¿Por qué?

Spa es lo más bonito de correr que puede un piloto desear. También he corrido en Le Mans.

¿Y Mónaco?

En Mónaco he corrido todas las ediciones, desde el primer Gran Premio Histórico, en 1997.

¿Qué piensa de Motorland?

Conozco bien Alcañiz. Ya iba al circuito viejo con un Aston Martin. Tengo unos recuerdos preciosos. En Motorland no he corrido, he probado. Probé un Jaguar y un Ford GT 40. Motorland es un gran circuito. Me encanta. Todos los equipos profesionales actuales de Le Mans vienen aquí a probar.

¿Y eso?

Porque la recta es muy larga.

De circuitos a pilotos. Recientemente dijo Alain Prost que Fernando Alonso era el mejor piloto del mundial en pista.

Es muy bueno, aunque yo le diría que los 22 pilotos que en este momento están en la Fórmula Uno son muy buenos. Dentro de este grupo de 22, incluso hay alguno excepcional.

¿Quién es el excepcional?

Eso es muy personal.

Tengo un alto interés en que alguien con sus conocimientos y experiencia lo diga.

En estos momentos, le diría varios: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lando Norris. Estos cinco son los ‘top 5’. Pero es muy difícil decirlo. Es como decir quiénes fueron los mejores de la historia.

¿Quiénes fueron los mejores de la historia?

Cada época tiene unos condicionantes… Yo pondría a Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Tazio Nuvolari, Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Además de su condición de piloto, usted fue propietario de Titanlux. ¿Cómo pudo crear un imperio empresarial semejante?

Esa cuestión no tiene nada que ver con mi visita a Zaragoza, pero cabe entenderlo desde la pasión empresarial. Lo que no se hace con pasión, no merece la pena.