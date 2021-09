Manuel de Miguel: "De pequeño jugaba a que presentaba el Telediario"

Se jubila Manolo de Miguel, referencia de la prensa deportiva en Aragón. Dirigió los añorados ‘El Punto Deportivo’ y ‘Equipo’, y después la Comunicación del Real Zaragoza y del Stadium Casablanca.

¿Un periodista nace o se hace?

La vocación es fundamental. Recuerdo que de pequeño jugaba a que presentaba el Telediario. También narraba partidos que jugaban mis amigos al futbolín.

Como cuando yo de niño narraba los partidos de mi hermano en el Montecarlo. El destino estaba escrito…

Casi se tuerce porque no pude hacer Periodismo.

¿Por qué?

En esos años no se cursaba esa carrera en Zaragoza. Además, mi situación familiar quedó marcada cuando falleció mi padre y yo solo tenia un año. Mi madre, con 32 años, quedó con dos hijos y embarazada del tercero. Estudié en el Instituto Goya. Después, gracias a una beca salario, pude hacer la carrera de Filología Hispánica. La beca exigía notas altas y nivel económico bajo. Cumplía las dos condiciones.

Pero la pasión le llevó al periodismo.

Sí. Con apenas 17 años, ya escribía artículos en ‘Zaragoza Deportiva’. Me encantaba el atletismo. Después, pasé a colaborar con Eduardo González en ‘Terminal Cero’. Allí había gente muy capaz, como Carlos Rojo.

Ya lo creo, Carlos Rojo…

También estaban Fernando Esteban, Gonzalo Cristóbal, Ángel Reyero… Recuerdo que apenas con 21 años presenté durante todo el verano el programa en los Juegos Olímpicos de Moscú 80.

Su siguiente etapa fue en ‘El Día’.

Ya había terminado la carrera y me llamaron en 1982. Empecé en Deportes y al año ya era jefe de esa sección.

Recuerdo la noche de Sibenik, cuando usted entró en directo en el programa de José María García desde Yugoslavia.

Eso no se me olvidará jamás. Fui de enviado especial a Europa con el CAI. Fue peor incluso que la final con el PAOK en Ginebra. Nos escupieron, nos hicieron de todo. Kevin Magee saltó a la grada. Tardamos dos horas en salir del pabellón. Esas experiencias curten. Con 27 años asumí la dirección de ‘El Punto Deportivo’.

‘El Punto Deportivo’, qué escuela de periodismo y de la vida…

Fue un tiempo muy bonito. Siete años después, cuando yo contaba con 34 años, lanzamos ‘Equipo’, en 1993. Allí estuve hasta 2006. Me llamó Eduardo Bandrés para ser el primer director de Comunicación del Real Zaragoza.

¿Se lo pensó?

Ni treinta segundos me lo pensé. Me parecía emocionante pasar al otro lado. Fue un tiempo apasionante, con una gran plantilla.

Sin embargo, con una gran plantilla y con el mayor presupuesto en la historia del club, se bajó a Segunda División.

El descenso en Mallorca fue muy duro. Estuve tres años hasta que decidimos marcharnos. Me temo que ya nada ha sido igual. El club sobrevive gracias al rescate de la Fundación y a una afición que sigue siendo maravillosa.

Su última etapa ha sido en otro gran club zaragozano, el Stadium Casablanca.

Entré en el año 2009. El Stadium hace una labor social extraordinaria. Han pasado dos crisis durísimas, como han sido las de 2008 y la de la pandemia. Se obligó a cerrar el club dos meses, y hay restringidas actividades desde hace año y medio. Insisto en que tienen un mérito enorme estos clubes sociales. En 2023 cumpliremos el 75 aniversario. He sido muy feliz aquí.

¿Qué ha sido lo mejor de este itinerario?

En todos los trabajos, comenzaba la jornada con lo que más me gusta, que es leer los periódicos. En serio, me he sentido desarrollado siempre. Y muy a gusto. Pertenecer al Real Zaragoza fue algo muy especial.

¿Y lo peor?

El día que bajamos a Segunda con el Real Zaragoza.