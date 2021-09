Preocupación por el estado de salud de Manolo Santana

Hacía tiempo que no veíamos en público al tenista Manolo Santana y su última aparición ha hecho saltar todas las alarmas respecto a su estado de salud. El tenista acudió a la presentación del Mutua Madrid Open acompañado por su mujer, Claudia Rodríguez, y los allí presentes pudieron comprobar que parecía estar mucho más delgado. También llamó la atención su postura, más encorvada que en ocasiones anteriores, y sus dificultades para caminar.

Sin embargo, su mujer, que estuvo a su lado en todo momento, no dudó en disipar cualquier tipo de duda al afirmar que "Manolo está muy bien y ha venido como siempre, como un luchador que es". Con gafas de sol y movimientos lentos, su delicado estado ha despertado preocupación y ha sido uno de los comentarios más escuchados a pesar de las palabras de la colombiana.

No es la primera vez que la situación del extenista llama la atención. De hecho, desde hace años hay testimonios de personas que dicen pertenecer al entorno laboral del empresario que hablan de que no está tan bien como cabría esperar. A sus 83 años, el ganador de cuatro Grand Slam había estado retirado de la vida pública desde el fallecimiento de su exmujer y madre de su hija, Mila Ximénez. La colaboradora televisiva falleció tras una larga enfermedad el pasado 23 de junio y, a pesar de que lo medios buscaron su reacción en ese triste momento, decidió mantenerse al margen y no hacer ningún tipo de declaración. Tanto es así que se esperaba que su primera aparición pública fuera en un evento solidario organizado por María Bravo y ante la atención suscitada prefirió no acudir.

En la actualidad, su día a día es muy tranquilo, hace ejercicio, cuida su alimentación y sigue ligado a la que ha sido la pasión de su vida, el tenis.