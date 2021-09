Fran Pozo y Ana Ferrer, los más rápidos de una Treparriscos bajo la lluvia y el frío

La salida de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos y de su hermana pequeña, la Treparriscos, se ha caracterizado por la intensa lluvia que ha caído la mañana de este sábado en Sabiñánigo, lo que ha motivado que solo tomaran la salida 1.900 participantes de la Quebrantahuesos y 600 de la Treparriscos.

Fran Pozo ha sido el ciclista que ha cruzado el primero la línea de meta de la Treparriscos, de 85 kilómetros, con un tiempo de 2:24:25. A continuación ha entrado Bruno Garcés y Dani López.

El primer clasificado ha explicado a su llegada que esta era su primera vez en la Treparriscos, que se ha caracterizado por la lluvia a la salida y el frío. No descarta hacer el año que viene la Quebrantahuesos.

Más información Más de la mitad de los inscritos en la Quebrantahuesos renuncian a correr por la lluvia

También Bruno Garcés se estrenaba en esta prueba, que ya conoce Dani López, de Sabiñánigo, que estaba inscrito para la Quebrantahuesos, pero debido a las condiciones climatológicas ha decidido hacer la Treparriscos.

La primera mujer en cruzar la meta ha sido Ana Ferrer, de Zaragoza, (del Club Deportivo Huesca) que ha hecho un tiempo de 2 horas y 57 minutos. Para ella ha sido su primera prueba cicloturista y su primera Treparriscos. "He venido a probar, el tiempo más o menos nos ha respetado y las bajadas, con cuidado. No me esperaba ser la primera mujer, así que muy contenta", explicaba.