Sergio Lamúa se sustenta en la ilusión, la ambición y el compromiso de la plantilla

Sergio Lamúa ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador del Levitec Huesca. El zaragozano llega al club después de estar cuatro años como ayudante en el banquillo del Casademont, y ya cuenta con experiencia en la liga LEB Oro tras su paso por Navarra durante cinco campañas. Ha destacado “la ambición por conseguir lo máximo posible” y siente una “ilusión tremenda” para encarar el proyecto.

El Levitec Huesca logró la permanencia en LEB Oro la pasada campaña tras hacer los deberes en el 'play out', y Lamúa ha dicho que este año “vamos a intentar que sean más días de albahaca y de fiesta que de tristeza por la derrota”. Por este motivo, hace un llamamiento a la afición de fuera de la ciudad para que sientan el espíritu peñista, al igual que cita a la gente de Zaragoza a que “venga a disfrutar la segunda división, donde se hace un buen baloncesto”. “Les pido un voto de confianza, y nosotros desde la cancha les devolveremos el momento de disfrute desde el esfuerzo, el compromiso y la ambición”, ha asegurado el entrenador, que considera que, cuando la afición acude al pabellón, es “otro rollo” para el equipo. En la pasada temporada, todos los partidos que se jugaron con público en las gradas del Palacio de Deportes acabaron con una victoria en el casillero del Levitec. El nuevo técnico ha destacado que “de cinco veces que he venido aquí a jugar como visitante, tan solo he ganado una” con equipos con buenas plantillas.

La liga LEB Oro cambia su formato a un grupo único con 18 equipos, frente a los dos grupos que consolidaron la pasada temporada. Lamúa ha manifestado que esto supone “una liga mucho más igualada comparada con la 2020-2021, donde hubo un poco de injusticia para algunos equipos, y con una competitividad máxima”. Por lo tanto, el entrenador augura que lo mejor es hacer una plantilla lo más equilibrada posible y el trabajo del día a día.

A la presentación también ha acudido Antonio Orús, presidente del club, que ha remarcado las palabras de Lamúa y también le pide a un voto de confianza a la afición, para que “se traduzca en carnés de abonados, entradas y un pabellón más lleno y lograr hacer más caja” para confeccionar la plantilla, ya que actualmente el club cuenta con un “presupuesto justo”. Por otra parte, Orús ha manifestado que la campaña de abonados para la presente temporada se está perfilando todavía, ya que “habrá alguna sorpresa, y queremos hacer las cosas bien”.