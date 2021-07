Cristina Cabaña cae en Tokio ante la campeona olímpica de judo eslovena

La judoca española Cristina Cabaña cayó este martes ante la eslovena Tina Trstenjak y no podrá soñar con el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Creo que he hecho un buen combate, pero como siempre, del resultado nunca te quedas conforme" afirmó esta judoca que se enfrentó en octavos, tras fulminar en apenas 38 segundos a la filipina Kiyomi Watanabe, a la campeona del oro en Río 2016, un duro escollo que no pudo traspasar.

"He entrado al juego de hacer un combate de mucho ritmo, de no dejar huecos y al final ella ha encontrado uno y me ha tirado y luego cuando he ido arriesgar un poco más porque quedaba poco tiempo, ha encontrado otro hueco y me ha tirado", lamenta al describir su combate en la modalidad 63 kg judo.

El rostro de alegría al vencer a su primera rival filipina mudó al de pena tras bajar el dojo en su derrota contra la eslovena, quedándose en el camino hacia los cuartos de final en la casa de las artes marciales, el Nippon Budokan.

A pesar de todo dice estar "contenta con el combate que he hecho", y tal vez "mañana" porque "hoy a lo mejor no" se sienta satisfecha de su paso en los Juegos de Tokio.

El oro en judo logrado hace 21 años por Isabel Fernández en los Juegos de Sydney sigue por revalidarse en España que junto a la derrota de Cristina Cabaña, suma la de Fran Garrigós, Julia Figueroa, Ana Pérez Box y Alberto Gaitero.

La última oportunidad de medalla para España en este deporte en los Juegos de Tokio llegará en la próxima jornada, el 28 de julio, con los judocas María Bernabéu en categoría 70 kg y Nikoloz Sherazadishvili en 90 kg.