Carlos Alcaraz se regala un sueño

Carlos Alcaraz hará realidad este miércoles uno de los sueños de su vida el mismo día que cumplirá 18 años. El jugador murciano, la gran perla del tenis español, arrolló por un escandaloso 6-4 y 6-0 al francés Adrian Mannarino y volverá a la pista central Manolo Santana para enfrentarse a Rafa Nadal en segunda ronda.

El sorteo del Masters 1.000 de Madrid abrió la posibilidad de que el mejor tenista español de la historia y Alcaraz, la promesa, se midieran por primera vez y el murciano no ha fallado a la cita. Aplastó a Mannarino, un jugador con mucha más experiencia que él, en su debut en Madrid.

Nunca antes había jugado en estas pistas el cuadro principal. La última vez que se había disputado el torneo, en 2019, Alcaraz estaba más allá del puesto 500 en el ranking, disputando campeonatos júnior, Challengers y Futures, y con una invitación para el Conde de Godó, donde no pudo pasar de la primera ronda de la fase previa.

En dos años, la progresión del pupilo de Juan Carlos Ferrero se ha catapultado y, gracias a una invitación, Alcaraz aterrizó en Madrid y consiguió su primer triunfo antes incluso de llegar a la mayoría de edad. Apenas una hora y 12 minutos bastó a Alcaraz para presentarse en la Santana y para abrir boca del choque del miércoles contra Nadal, cinco veces campeón aquí.

«Intentaré no dar mucha importancia al partido ni a con quién voy a jugar e intentaré disfrutar. Para mí jugar con Nadal va a ser un sueño hecho realidad. Y la mejor manera será cumpliendo los dieciocho años», apuntó en declaraciones a Televisión Española. «Jugar aquí es muy especial. He venido a ver el torneo desde que era pequeño y ahora estaba enfrente de toda la gente... Me he sentido muy cómodo. Entré un poco nervioso pero el público me ha animado», aseguró Alcaraz, que no concedió una sola pelota de rotura ante Mannarino.

Alcaraz logró, además, su primer triunfo en un Masters 1.000, en su segundo partido en la categoría, después de haber disputado el pasado torneo de Miami. También se convirtió en el tenista más joven en ganar en Madrid, superando la marca de Nadal, que consiguió imponerse en 2004 con 18 años a Davide Sanguinetti.

Con este triunfo, Alcaraz ascenderá a su mejor ranking histórico y el próximo lunes será, como mínimo, número 114 del mundo, arañando meterse entre los 100 mejores, barrera que quedaría a poco más de 100 puntos de distancia.

Por su parte, Nadal acumuló su cuarto día de entrenamientos en Madrid y se ejercitó en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica junto a su entrenador Carlos Moyá y el argentino Diego Schwartzman, número nueve de la clasificación mundial.

El duelo contra Nadal será el segundo choque de Alcaraz contra un top 10, después de caer derrotado contra Alexander Zverev en Acapulco.

En cuanto al resto de la jornada en la Caja Mágica, la Armada española perdió a Carlos Taberner, que llegaba tras superar la fase previa y que perdió contra Fabio Fognini (7-6 (4), 2-6 y 6-3), mientras que la sorpresa la dio el sudafricano Lloyd Harris, que venció a Grigor Dimitrov por 6-3, 3-6 y 7-6 (5).

En el cuadro femenino, avanzó a cuartos de final la tres veces campeona del torneo Petra Kvitova, que derrotó en tres tensos sets a Veronika Kudermetova.