Celia Abad: "Mi objetivo son los Juegos de Invierno de 2022 en Pekín"

La nueva campeona de España de esquí sub-21 es aragonesa. Se llama Celia Abad, estudia Farmacia, nació en Huesca y reside en Jaca.

¿Es correcto el enunciado anterior?

Se podría precisar que en los últimos meses he vivido en Italia para acelerar mi preparación. Por lo demás, es cierto que estudio Farmacia en la Universidad del País Vasco. Y que nací en Huesca y soy de Jaca. Y también que acabo de proclamarme campeona de España sub-21.

Vayamos con lo más inmediato, con su última conquista.

Fue este pasado fin de semana en Espot, en Lérida, muy cerca de Baqueira. Gané el gigante.

Cuentan que Celia Abad vuela sobre los esquís…

Dicho así (sonríe)… La verdad es que me encuentro muy bien, en muy buen estado de forma.

¿En qué modo ha influido su entrenamiento en los Dolomitas?

Era mejor para mi progresión y decidí trasladarme junto a Pelayo Abad, que también es mi hermano, a Val di Fassa, muy cerca de Trento. Allí hay diez estaciones en menos de media hora. Además, en los Dolomitas he participado en competiciones internacionales. Esto me ha permitido bajar en muchas posiciones en el ranquin mundial. Mi objetivo son los Juegos de Invierno de Pekín en 2022.

¿Cuándo nació esta pasión por el esquí?

Empecé con cinco años en Formigal. Toda mi familia esquiaba: mis dos hermanos y mis padres. Comencé en el club de Formigal. Hace cinco años entré en el Centro de Tecnificación. Allí vi que el esquí me apasionaba.

Sus últimos triunfos anuncian lo mejor.

El título español júnior es un paso adelante muy importante. También destacaría los dos pódiums en Kronplatz, en Italia, y las dos victorias en Alleghe y en San Pellegrino, también en Italia.

¿Cómo se ve la vida sobre los esquís a 140 km/h?

Es una sensación única. Me gusta mucho la velocidad. Al fin y al cabo, el objetivo es llegar a la meta en el menor tiempo posible. El crono es mi enemigo.

¿Hacia dónde se dirigirá en los próximos meses?

En verano me iré a Chile, a los Andes, para entrenar con el equipo nacional de Chile en la Parva. La temporada próxima es olímpica y ya tenemos muy clara la preparación. Serán dos meses en Chile, un mes en Suecia en octubre y después marcharemos a Italia.

¿Cuáles han sido sus referentes en el esquí?

Blanca y toda la familia Fernández Ochoa. Lo que consiguió Blanca fue extraordinario. Pero, sobre todo, me gustaría destacar a Ana Galindo, esquiadora de Jaca a la que conozco, que representa el ejemplo más cercano para mí.

¿A qué carrera tenemos que estar atentos? ¿Cuál es la próxima que va a ganar?

Nunca es sencillo ganar. Esta semana son los Nacionales en Andorra, desde hoy, día 31 de marzo, hasta el viernes, día 2. Voy a correr un eslalon y dos gigantes. A ver si tenemos suerte.

¿Cómo puede compaginar el enorme esfuerzo del deporte de competición con los estudios de Farmacia?

Como le he indicado, estudio Farmacia en la Universidad del País Vasco, concretamente en Vitoria. Intento sacar tiempo para todo. Me gusta mucho lo que estudio también.

Y toda esta actividad ha logrado desarrollarla en pleno año de la pandemia de la covid, con confinamiento incluido…

La covid nos ha afectado a todos en nuestras vidas, no solo a mí. Pero he intentado que me afecte lo menos posible. Durante el confinamiento, estudiaba en Jaca. También entrenaba en la casa de Jaca. A los deportistas de élite nos dejaron entrenar antes. El confinamiento me permitió estar más tiempo con mi familia, pues habitualmente paso más días fuera de casa que en casa. Hay que intentar ser siempre positivos cuando surgen los problemas, igual en el deporte que en la vida.