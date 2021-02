El CV Teruel viaja a Boiro con el objetivo de recuperar su mejor versión

El CV Teruel viaja este viernes a Boiro (La Coruña) para enfrentarse al equipo local y con el objetivo de retomar las sensaciones de la primera mitad de la temporada regular dejando atrás el bache de juego y resultados que arrastra desde la inesperada eliminación en las semifinales de la Copa del Rey y tras dos derrotas consecutivas en la Superliga. Los turolenses conservan, no obstante el liderato liguero -aunque el segundo clasificado, el Guaguas canario, tiene un partido menos y está a solo dos puntos- y en el partido de ida, en Los Planos, se mostraron muy superiores a los gallegos.

El conjunto turolense parte lastrado por la baja de su principal realizador, el opuesto Filip Gavenda, lesionado, y con las molestias que acusa el receptor Mariano Vildósola, que, no obstante, estará disponible. La reincorporación de Gavenda a la rutina del equipo no tiene todavía fecha y desde la dirección técnica no quiere precipitar un regreso que podría propiciar una recaída que dejaría al opuesto fuera de juego para el 'play off' que decidirá el título liguero.

El entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, ha reconocido que el equipo está "molesto" después de haber perdido dos choques ligueros consecutivos, pero aboga por afrontar la situación "sin dramatismos" porque la plantilla está capacitada para llevarse los tres puntos en disputa frente al Rotogal Boiro. Rivera se ha mostrado convencido de que sus jugadores corregirán los errores que han provocado el bache de resultados.

Ha añadido que los naranjas están deseosos de mostrar "lo que llevan dentro" y están molestos porque "los resultados no están llegando", un contratiempo que "molesta a todos los deportistas". La plantilla parte hacia Boiro con "ganas de hacer un buen partido" que deje atrás los últimos tropiezos.

Respecto del rival, el preparador turolense ha resaltado su agresividad, particularmente intensa en su propia cancha. Entre los defectos de los gallegos, señaló la irregularidad de su juego que les hace cometer, en ocasiones, más errores de los debidos.

Para Miguel Rivera, una de las claves para ganar el partido será que el CV Teruel mantenga "la cabeza fría" y conserve la tranquilidad para desplegar todo su potencial, una actitud que le puede dar los tres puntos. La sensible baja de Gavenda podría ser cubierta, como en los últimos choques, por Jordi Ramón, aunque tenga que salir de su demarcación habitual.