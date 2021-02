Samitier: "Es absurdo prohibir la posición de 'bicho bola' en ciclismo profesional"

En la búsqueda de la seguridad, la Unión Ciclista Internacional (UCI) modifica todos los años la reglamentación para proteger al deportista de los riesgos que reúne la practica ciclista al máximo nivel. Cada fracción de segundo es preciosa, determinante, decisiva, en la resolución de una competición. Los ciclistas, por su parte, en la búsqueda del mejor tiempo, innovan de forma permanente. Algunas de estas innovaciones incluso elevan la espectacularidad, cuestión a subrayar en un deporte de gran audiencia televisiva. En los años 80, el corredor español Perico Delgado ya era famoso por los riesgos que asumía con posiciones aerodinámicas en los descensos de los puertos de los Pirineos y de los Alpes. Los españoles se perdían la siesta por ver a Perico bajar a toda pastilla los puertos de Tour. Perico nos ganó con esa actitud valiente. Su carisma incluso fue a superior al del gran campeón Induráin, cinco veces ganador del Tour. El riesgo siempre vende… Vende, pero no deja de ser riesgo. Y la UCI siempre apostó por el riesgo controlado. Su última medida ha sido la prohibición a partir del próximo 1 de abril de la posición del ‘bicho bola’, la postura encima del cuadro de la bicicleta cuando los ciclistas bajan un puerto de montaña.

El ‘bicho bola’ fue puesto de moda por el campeón británico Chris Froome, cuando voló sobre la bici en el Tour de Francia de 2016. Froome ya ha mostrado su desaprobación respecto a la nueva medida. Froome es de los que piensa que el ciclista controla perfectamente la postura y que no se asume tanto riesgo. Además, los ciclistas de élite consideran que existen otras prioridades en cuanto a la seguridad. Otra perspectiva bien distinta divisa Gianni Bugno. El mítico excorredor italiano, como presidente de la Asociación de Ciclistas, aprobó estas medidas en la reunión de la UCI. El cisma se ha instalado en el pelotón internacional, al que solo le restan dos meses para reducir tiempos lanzándose por las rampas en la posición del ‘bicho bola’, antes de ser prohibida.

El aragonés Sergio Samitier, ciclista barbastrense de Movistar Team con presencia y actuación destacada en varias pruebas de jerarquía del calendario ciclista, como el Giro de Italia o la Vuelta a España, también manifestó su opinión. “¿Es peligroso el ‘bicho bola’? Sí, pero hay otras cosas muy peligrosas en el ciclismo. Antes de quitar estas cosas que los profesionales somos conscientes de que son peligrosas, se podían tomar otras medidas. Los ciclistas sabemos hacerlo, pues no ha habido nunca una caída por el ‘bicho bola’. Quizá deberían mirar por la seguridad en otros aspectos, como poner rotondas a 100 metros de la meta, cuando en el esprín vamos a tanta velocidad en una llegada masiva. La aceptamos porque es lo que nos toca. Pero es absurdo prohibirlo en ciclismo profesional, inútil”, afirmó.

Perico Delgado, en sus años de gloria en el Tour, descendiendo un puerto en posición aerodinámica. Heraldo

Sin embargo, la supresión la considera oportuna en otras capas del ciclismo. “Sí está muy bien para que los aficionados no nos imiten, porque sí es peligroso a nivel aficionado; pero a nivel profesional es un poco tontería. Podían hacer otras cosas, como por ejemplo tener más cuidado con la ubicación de los fotógrafos en las líneas de llegada, donde estás a tan pocos metros cuando llegamos a tanta velocidad. Podían mirar otras cosas por seguridad”, repitió.

Paradójicamente, Samitier sufrió una caída en cierto modo relacionada con la polémica postura. “Yo me caí en la posición de ‘bicho bola’ entrenando. Pero la caída en sí no fue por eso, sino porque pillé una piedra que no vi. Que yo sepa, en el pelotón no ha habido nunca ninguna caída por este motivo”, zanjó Samitier.

En Aragón también, Javier Gómez es un referente ciclista ineludible. Corredor, entrenador, explorador y descubridor de promesas, mánager de grandes campeones, Gómez analiza la nueva medida. “En mis tiempos ni se nos ocurría el ‘bicho bola’. Es una posición espectacular y, desde luego, se gana tiempo. Desde el punto de vista del espectador, en algún momento te llega a dar miedo, igual que da mucho respeto ver un esprín a 80 kilómetros por hora. El ciclismo es un deporte precioso, espectacular, pero hay estos riesgos. Los ciclistas apuran mucho y te puedes caer”, advirtió. “Yo no he practicado el ‘bicho bola’ ni lo practicaré porque hay que tener mucho dominio. Eso sí, el ciclista, que se mete una media de seis horas al día entrenando, al final se vuelve equilibrista. Igual que en las motos, cuando vemos a los pilotos hacer piruetas. Los ciclista tienen un dominio absoluto de la bici. Esto les permite marcar diferencia. También está el tema de las modas: que si así gano tiempo en la bajada, que si se alcanza más velocidad… Esa posición tan aerodinámica permite una resistencia al viento menor, y ahora como todo se mide. Igual que el ciclista se quita material para perder dos gramos de peso, porque eso al final está demostrado que ayuda en el rendimiento, estas posiciones aerodinámicas también favorecen”, apuntó Gómez.