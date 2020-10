Lowes llega "enchufado" de Francia

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) llegó "enchufado" tras su victoria en Francia la semana pasada y consiguió el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón de Moto2, que se disputó este viernes en el circuito Motorland de Alcañiz.

Lowes marcó un mejor tiempo de 1:53.391, por delante del alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), con una jornada en constante mejoría en lo que a las condiciones climatológicas se refiere, al ir subiendo poco a poco la temperatura ambiente y, por tanto, mejorando las condiciones del asfalto y el rendimiento de los neumáticos.

El líder del italiano Luca Marini (Kalex) continúa todavía "renqueante" tras el fuerte accidente que sufrió durante los entrenamientos previos al Gran Premio de Francia, y se tuvo que conformar con la cuarta plaza tras un incuestionable trabajo de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, tras el cual logró su mejor tiempo personal.

Por detrás de Luca Marini se clasificó el primer español, Jorge Navarro (Speed Up), que no pudo puntuar en la anterior carrera francesa y una vez más pugna por acabar entre los mejores de la categoría, con Héctor Garzó (Kalex) en la octava posición, justo por delante de Marco Bezzecchi (Kalex) y Jorge Martín (Kalex), otro de los candidatos a luchar por la victoria en un trazado que es muy de su agrado y en el que acabó 66 milésimas por delante del italiano Enea Bastianini (Kalex), segundo en la clasificación del mundial, que no dio muestras de sentirse inicialmente muy a gusto.

Edgar Pons (Kalex) consiguió la decimoquinta posición, con Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), decimosexto, Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo segundo, y Xavier Vierge (Kalex), vigésimo tercero.