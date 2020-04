José Miguel Sierra: "El CSD debería marcar unas pautas en cuanto a ascensos y descensos"

¿Cómo ha afrontado la Federación Aragonesa un momento tan excepcional?

Aunque hemos tenido que cerrar, hemos publicado los correos de los diferentes departamentos para intentar resolver posibles dudas, así que no hemos parado del todo. Tuvimos la semana pasada una junta directiva telemática en la que, entre otros aspectos, se decidió prolongar el parón de las competiciones de baloncesto de nuestra competencia al menos hasta el 13 de abril. Cuando llegue esta fecha, y en función de la situación que tengamos entonces, se tomarán decisiones en un sentido u otro. Sin embargo, está claro que cuanto más se retrasen las fechas, menos posibilidades hay de que las competiciones se puedan acabar. De momento aún tenemos un cierto margen.

¿En qué punto se encuentran las competiciones?

Todas las competiciones se han visto afectadas por este parón. Algunas escolares acababan en abril; pero las federadas, la mayor parte lo hacían en mayo y otras en junio. No hay tanto condicionante económico en las competiciones de escuela, así que no ha supuesto un mazazo para estos equipos. La gran pena ha sido para los chavales, que están deseosos de volver a jugar. Y en el caso de los grandes clubes, estos se han visto abocados a hacer un ERTE. Si la cosa mejorara nos podríamos plantear terminar algunas competiciones como las escolares y federadas. Estamos apurando un poco los plazos, pero a lo largo de este mes de abril será ya cuando se establezca una solución definitiva. También depende de si los colegios abren o no, porque más de 10.000 de las 15.000 licencias que tenemos son de escolares. Ahora mismo, elucubrar y pensar en este sentido no nos sirve para nada.

¿Cómo tienen previsto terminar la temporada? ¿Barajan diferentes escenarios?

A nivel de Aragón, la intención es acabar las competiciones o reestructurarlas de alguna manera. Donde existe un mayor problema es en el baloncesto profesional, debido a que la economía de los clubes se está viendo muy afectada. Habrá que decidir qué pasa en estas competiciones. Lo que las Federaciones quieren es que el Consejo Superior de Deportes (CSD) marque unas pautas de qué hacer en cuanto a ascensos y descensos, porque cada club va a tener una postura en función de su lugar en la clasificación. El CSD debería establecer un método para evitar estas reclamaciones y que haya así una base jurídica.

La Federación Española decidió la semana pasada aplazar las competiciones hasta el 12 de abril.

Así es, también se decidió retrasar todo tipo de decisiones sobre la suspensión de las competiciones hasta que acabe el estado de alarma el día 11 de abril. La postura es la de aguantar para ver si hay posibilidad de reanudar las competiciones. Si después se amplía el confinamiento, será mucho más complicado. Cuanto más avancen las fechas, menos posibilidades tenemos de que se retome todo.

¿Cuál es la situación de los equipos aragoneses?

El Mann Filter y el Levitec Huesca fueron de los primeros en llevar a cabo ERTEs, ya que son equipos con presupuestos muy justos y esta era la solución para que las pérdidas no fueran muy grandes. Los equipos de Liga EBA (Anagán Olivar, Patria Hispana Seguros Almozara y Opel Zavisa Alfindén CB) no han llevado a cabo estas medidas, ya que son clubes prácticamente amateur y los sueldos de la plantilla no suponen un alto coste. En el caso del Mann Filter y del Levitec, hay jugadores que han vuelto a su país y lo que se ha hecho es rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Esas plantillas han quedado diezmadas, por lo que si se retoman las competiciones no sé muy bien cómo lo van a hacer. La Liga Femenina se terminaba en abril y creo que es prácticamente imposible retomarla, ya que no tienen capacidad económica para ampliar el gasto para prolongar los contratos de sus jugadoras.

El Casademont expedientó a DJ Seeley y a Jason Thompson por marcharse sin permiso a EE. UU.

Al irse sin permiso, el protocolo indica que hay que abrirles un expediente, aunque se dice también que si se reanuda la Liga ellos volverían. En la situación actual, hay que entender al club y también a los jugadores, que tienen allí a sus familias. Creo que todo se resolverá de la mejor manera.

El coronavirus ha supuesto un mazazo considerable en todos los ámbitos.

Es un mazazo, sí. Primero, y esto es lo más importante, por lo que conlleva para la salud de las personas. Después, en lo que nos concierne a nosotros, el parón de las competiciones es terrible para todos; especialmente para la gente joven, que tiene en el deporte una válvula de escape. También tendrá unas consecuencias económicas para los clubes y para la propia Federación. Debido a todo esto, la temporada siguiente podríamos quedarnos sin algún equipo de la Comunidad.

Está completando su segundo mandato como presidente de la Federación. Vaya desafío le ha tocado abordar...

Este año teníamos elecciones en septiembre, al ser año olímpico, y ahora habrá que replantarse esas fechas, aunque sí acabarán celebrándose en 2020. La crisis del coronavirus representa un desafío gigantesco para todos, evidentemente también para la Federación. Nadie pensaba que podríamos llegar a una situación así, y además es algo que nos puede lastrar en el futuro. Vamos a intentar superar esto de la mejor manera posible.