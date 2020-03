Vega Gimeno: "Disputar los Juegos de Tokio era y es mi gran ilusión"

Esa sonrisa que enseña tenía que exhibir el pasaporte para los Juegos de Tokio...

Así es. Pero la evidencia nos dice que no, que todavía no, que hasta el año próximo no podrán ser los Juegos.

El virus, el maldito coronavirus...

Pues sí. Hoy mismo bien podríamos estar clasificadas para los Juegos con el equipo de 3x3 de baloncesto de España, pero el Preolímpico que íbamos a disputar en Nueva Delhi se aplazó días atrás. Una pena. Todas estamos en nuestras casas. Yo he regresado a la mía en Valencia.

Además, partían como grandes favoritas...

No sé si soy yo la más indicada para decirlo...

¿Quién mejor conoce esta especialidad que usted...?

Pero el caso es que tenemos una selección potente. Ya fuimos medalla de bronce en los Juegos Europeos de Bakú. Más recientemente, en el Campeonato de Europa de Debrecen, conseguimos la medalla de plata. Solo nos superó Francia.

Iban a por todas...

Claro. El equipo lo componen Aitana Cuevas, que juega en el Estudiantes de Madrid; Sandra Ygueravide, que ahora juega en Hungría; Marta Canellas, que está en el Barça; y yo.

En esta especialidad no juegan cinco jugadoras al baloncesto, sino tres.

Efectivamente. Hay más singularidades. Los partidos son de 10 minutos o a quien primero llegue a 21 puntos. Se juega a media pista. Las canastas, que en baloncesto valen dos puntos, aquí valen uno; y las de tres, dos.

O sea, el lanzamiento triple del baloncesto todavía se prima más en el 3x3...

Sí, sí. Es fundamental tener buen tiro exterior.

Algunos equipos de la Liga Endesa ACB ya tiran más triples que tiros de dos...

Parece ser que es hacia adonde evoluciona el baloncesto.

¿Qué más curiosidades reúne el 3x3?

El entrenador está en la grada. Somos las propias jugadoras las que gestionamos los cambios.

Pues sí que pinta poco el entrenador...

No, no, lo hace muy bien. En este caso, nos dirige una entrenadora: Ana Junyent.

La mítica Ana Junyent. Gran jugadora.

Desde luego. Ella me llamó cuando yo estaba jugando en la Liga de Argentina y decidí cortar mi contrato e ir al equipo nacional.

Aseguran que hay que ser polivalente en el 3x3, que hay menos posiciones específicas que en el baloncesto convencional.

Sí. Sandra puede jugar de 1 (base) y 2 (escolta); Marta, de 2 y 3 (alero); y Aitana, de 5 (pívot).

Usted es la jugadora total...

No me gusta hablar demasiado de mí...

Además del equipo nacional, hay que hablar de su club, el Mann Filter.

Me fastidia que se haya parado la competición. Estoy convencida de que habríamos hecho ‘play off’. Ya es mi tercera temporada en Zaragoza. Pienso que globalmente estábamos haciendo un buen año.

¿Continúa entrenando equipos de formación en el Mann Filter Stadium Casablanca?

No, este año estaba centradísima en el club y en acudir a los Juegos de Tokio.

¿Sigue trabajando con el alquimista Beto Rived?

Así es. Conservo una relación que me ha sido muy fértil para mi desarrollo como jugadora. La fortaleza psicológica es fundamental para alcanzar cualquier objetivo. Rived me ayudó y me ayuda mucho, muchísimo.

¿Un deseo final?

Con el Mann Filter, ya le he comentado que el equipo a mi juicio merece disputar el ‘play off’. Con España, disputar los Juegos de Tokio era y es mi gran ilusión, pues no he sido olímpica nunca. Y antes de todo, a ver si se resuelve al grave problema creado por el coronavirus.