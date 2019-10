La zaragozana Ana Belén Fernández, campeona del mundo de judo

Ana Belén Fernández se proclamó ayer campeona de judo en la categoría F4 de 52 kilos en el Campeonato del Mundo de Veteranos que se ha celebrado en Marrakech (Marruecos). Un gran éxito para una deportista que el pasado julio hizo lo propio en el Campeonato de Europa que se disputó en Las Palmas.

«Estoy muy contenta y orgullosa por lo conseguido. Ha sido una competición muy dura, nada fácil. Me he enfrentado a tres rivales muy fuertes y las he superado una tras otra», explicó ayer exultante en tierras marroquíes.

La judoca zaragozana narró para HERALDO cada uno de sus combates: «Comencé contra una mexicana que era la vigente subcampeona del mundo. Tras vencerla, me enfrenté a la alemana que ya gané recientemente en la final del Europeo. Y concluí con una francesa que era la campeona del mundo. En definitiva, la dificultad ha sido máxima y he derrotado a las tres».

Menos suerte tuvieron en Marrakech los otros dos aragoneses en liza. Sergio González Sevillano, en M3 -81 kilos, perdió en su primera comparecencia y no pudo ser repescado. El mismo camino tomó Jesús Ángel Fernández Trasobares en M2 -73 kilos, que fue derrotado tras una polémica decisión arbitral.

La afición de Ana Belén Fernández por el judo comenzó a los 15 años, animada por su hermano, sus primos y el amigo que ahora es su marido, Sergio González, todos judocas. «Me enganchó de tal manera que ese mismo año quedé campeona de Aragón y a los dos años participé en la concentración preolímpica de Barcelona 92», explica la deportista zaragozana.

A sus 44 años puede presumir de haber conquistado infinidad de títulos nacionales e internacionales, como el Open Británico. Hace tan solo unos meses logró hacerse con el oro en la categoría F4 -48 kilos en la copa de España de Veteranos que se disputó en Vitoria durante el mes del mayo. En marzo de este año también consiguió proclamarse campeona en su categoría y subcampeona en -52 kg en la copa de España de Arganda del Rey. No obstante, el judo no ha sido su única fuente de alegrías a lo largo de su trayectoria. En su día, también fue campeona y subcampeona del mundo de la modalidad de lucha sambo y cosechó otros tantos reconocimientos en lucha olímpica.

Fernández ha pasado la mayor parte de su vida en el barrio que es su casa, La Cartuja Baja, al que siempre ha vuelto competición tras competición. Y es que, pese a que a la judoca se le han presentado numerosas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente en otras ciudades, nunca ha querido abandonar la Comunidad.