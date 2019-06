La Quebrantahuesos, reina de los Pirineos

200 kilómetros, un desnivel total de 3.500 metros a lo largo del Pirineo aragonés y francés y cuatro puertos de montaña: Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca. 9.000 personas pedaleando por las carreteras españolas y francesas. Esta es la tarjeta de presentación de la Quebrantahuesos Gran Fondo, una prueba especial para los amantes del ciclismo y que se ha convertido en una referencia mundial. La Treparriscos, mientras, congregó a 2.500 inscritos.

El recorrido, el entorno, el ambiente y la fiesta del deporte que se genera en torno a esta prueba, atrae cada año a miles de participantes. El límite está establecido en 9.000 pero este año, tras el sorteo, se quedaron fuera 5.000 personas. Es una prueba cicloturista no competitiva, en la que fundamentalmente se debe disfrutar. Para la mayoría lo importante no es llegar primero, sino terminarla bien. Pero la ilusión y emoción que supone traspasar la meta en primer lugar muchas veces no se puede describir con palabras.

Este sábado, la Quebrantahuesos ha sido muy rápida hasta Somport y antes de llegar a Jaca, en la autovía A-23, se produjeron las primeras caídas, aunque ninguna grave. En el primer puerto ya hubo una escapada en la que los primeros llegaron a sacar hasta tres minutos al resto. Uno de los ciclistas llegó a sacar cinco a sus seguidores, yendo fugado gran parte del recorrido. Pero al final ‘reventó’, ocasión que aprovechó el grupo que iba detrás para alcanzarlo a diez kilómetros para la meta.

El primero en cruzar la línea de meta ha sido Iván Santurde, con un tiempo de 5:43.45 horas. Era la cuarta ocasión en que quedaba primero y al llegar no pudo evitar romper a llorar por la emoción, quizá porque sabía que era su última Quebrantahuesos. No se podía imaginar a mitad de carrera que podría llegar primero, ya que llegó a ir en el puesto cien. Pero tal y como explicó en la meta, le ayudó mucho Haimar Zubeldia, que llegó segundo con tan sólo cinco segundos de diferencia.

«En Somport he ido bastante justo y he llegado a darme cuenta de que la carrera se había ido», explicó. Por suerte, antes del Marie Blanque, «nos hemos vuelto a reagrupar y he pensado que había opción de entrar otra vez en la pelea». Pasó este puerto en «sexta o séptima» posición y sufriendo mucho. Después del Portalet, «íbamos un grupo de unos diez y había un corredor con cinco minutos de ventaja que se ha escapado. Hemos ido todos a ritmo y a falta de 10 kilómetros ha arrancado Haimar, yo le he cogido rueda y ya nos hemos ido los dos».

Han cogido al escapado y de «ahí para adelante. He llegado gracias a Haimar». Iván Santurde fue primero en las ediciones de 2001, 2003 y 2004: «Tengo 49 años y si me dicen esto en mi primera QH ni me lo creo». La intención era hacer su última prueba de gran fondo en Sabiñánigo «porque había entrenado muy bien y sin ningún percance». Y llegó «a hacerme un homenaje a mí mismo, porque llevaba ocho años sin venir y me tenía que retirar en la QH, que es la que me dio todo cuando yo empecé a hacer marchas». Respecto a la categoría femenina, la más rápida de la Quebrantahuesos fue Claudia Galicia (6:21.50), seguida de Amaia Urkidi (6:27.18) y Ana Ivanov (6:30.39).

La ‘hermana pequeña’ de la Quebrantahuesos. la Treparriscos, presenta un recorrido de 85 kilómetros, un desnivel total de 1.350 metros y discurre únicamente en territorio español. Incluye dos puertos de montaña, Cotefablo y el alto de Petralba. En este caso el más rápido ha sido Javier Izquierdo (2:24.11), seguido de Jon Oyarzábal (2:25.49) y Néstor Bielsa (2:26.33). Respecto a la categoría femenina, primera ha sido Ana Leire Barrutia (2:49.06), segunda Nere Karrera (2:52.58) y tercera Carolina Sánchez (2:56.36).