Una edición de la QH "tranquila" a la espera del 30 aniversario

La expectación es máxima ante la llegada cada año de la Quebrantahuesos. Y una vez finalizada genera satisfacción entre la organización y los participantes. Reunió ayer a 11.500 ciclistas de 47 nacionalidades diferentes, con España, Francia y el Reino Unido como los más representativos. A nivel nacional, todas las comunidades autónomas estuvieron representadas, siendo la Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco y Cataluña las más numerosas. Y el buen tiempo y el ambiente inmejorable han sido la tónica predominante de la jornada, además de la ausencia de incidentes graves.

Por todo ello, el balance de esta edición es bueno. "El día ha sido sensacional", aseguraba Fernando Escartín, presidente de la peña ciclista Edelweiss, organizadora del evento junto a Octagón. Los ciclistas han gozado este sábado de una "buena temperatura", con 8 grados de mínima por la mañana y 24 de máxima cuando los primeros llegaron a la meta. Después, el termómetro subió unos grados más. "El día ha sido precioso porque estaba todo despejado tanto en el lado francés como en el español, lo que como siempre nos ha deparado todo un espectáculo", ha añadido.

Por su parte, Xavier Bartrolí, presidente de Octagón, se ha mostrado muy contento y con muy buenas vibraciones, ya que reinó la "tranquilidad" durante toda la jornada. "Octagón ha estado en multitud de eventos en diferentes disciplinas deportivas y puedo garantizar que no hay nada en España como esto por su grandeza, por su repercusión y por la cantidad de gente que participa", ha asegurado. No obstante, la organización de esta prueba «no deja de ser un reto cada año». Octagón ha renovado la colaboración con la peña Edelweiss para la organización de la QH, "y creo que es temprano para pensar qué es lo que pasará en un futuro", añadía Bartrolí. Una vez finalizada esta edición sólo queda comenzar a trabajar en la siguiente. Y la del 2.020 es especial ya que se cumplirán las 30 ediciones.

Por el momento, "estamos centrados en ver si somos capaces de hacer una 30ª edición que rompa moldes en la medida de lo posible", ha adelantado. La presencia del exciclista profesional Alberto Contador este año como homenajeado de la marcha ha puesto el listón muy alto. El presidente de Octagón ha reconocido que no va a ser sencillo encontrar a alguien "que nos dé esa visibilidad y que pueda representar 30 años de tanto trabajo e ilusión, pero otras cosas más difíciles hemos conseguido".

El principal ausente de esta edición ha sido el alma páter de la Quebrantahuesos, Roberto Iglesias, vicepresidente de la peña ciclista Edelweiss, debido a un accidente que sufrió. Pero aunque no estuvo presente físicamente, sí de manera virtual. "No es verdad que no esté porque está conectado al teléfono ya que esto es su vida, su ilusión, y esperamos que vuelva pronto", ha apuntado Bartrolí. La QH y la peña «tienen muchos atractivos y Roberto es un activo importante".