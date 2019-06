372 días de locura en el banquillo nacional

El 11 de junio en suelo ruso Luis Rubiales no podía imaginar, tras haber firmado la renovación hasta 2020 a Julen Lopetegui sólo 19 días antes de partir a Krasnodar, que en menos de un año iba a tener otros tres entrenadores de la absoluta. "La vida está llena de reveses y de momentos de felicidad. Mi mayor preocupación no está en quién coge la selección ahora. Estoy tranquilo. Mi preocupación es estar con quien lo necesita. Igual que en aquel momento tomamos una decisión y se explicó, ahora nos mantenemos en la misma línea de valores. Estamos tranquilos con este cuerpo técnico. No creo en la buena o mala suerte, creo en el trabajo. Luego la vida te da golpes y aquí hay una FEF que siempre se va a reponer de los golpes. Los mejores son ellos, les entregamos la joya de la corona, pero estamos tranquilos", dijo el presidente cuando le recordaron tal extremo.

Su gran apuesta, Luis Enrique, solo ha podido estar 11 meses en el puesto tras sustituir a Fernando Hierro, interino durante el Mundial de Rusia en el que España fue apeada a penaltis. Su puesto, al que llegó el 19 de julio de 2018, lo ocupará el que hasta ahora era su segundo, Robert Moreno. El nuevo seleccionador, ahora ya de forma oficial, ha sido el que ha dirigido en los tres últimos encuentros de la Selección, saldados todos con victorias: 0-2 en La Valeta, 1-4 en Torshvan en Islas Feroe y 3-0 ante Suecia en el Bernabéu.

12 de junio de 2018

El Real Madrid anuncia la contratación de Julen Lopetegui como técnico para las tres próximas campañas tras una negociación express. La noticia de que será el sustituto de Zidane tras el Mundial, pese a que tenía contrato hasta 2020, impacta en el seno de la expedición en Krasnodar de la Federación Española. En un primer momento hay un comunicado en el que se afirma que la FEF ha estado al tanto de las negociaciones y le desea buena suerte. Rubiales, en Moscú por el congreso de la FIFA en el que se elegía la sede del Mundial 2026, manda rectificar la nota debido a que se enteró "cinco minutos antes del anuncio" si bien se mantiene la comparecencia para el día siguiente con el seleccionador. Rubiales regresa a última hora de la noche a Krasnodar, donde se vive una noche de tensiones y caras largas.

13 de junio de 2018

Tras varias demoras respecto al horario inicial, comparece finalmente Luis Rubiales sin Julen Lopetegui a su lado. El técnico vasco es destituido y no se anuncia el sustituto aunque será Fernando Hierro, hasta ese momento director deportivo y que dijo no haber estado al tanto de lo que sucedía con Lopetegui aunque si fue informado antes del anuncio madridista, el que coja el combinado nacional pese a que el seleccionador de la sub 21, Albert Celades, está allí.

1 de julio de 2018

España cae eliminada ante Rusia en los penaltis después de que en cada partido el rendimiento del equipo hubiese descendido. Hierro mantuvo el plan ante Portugal pero después no supo optimizar a un equipo que ganó de rebote a Irán y que gracias a un empate final con Marruecos, con ayuda del VAR, se coló en octavos ante la anfitriona, a la que no supo superar. Su decisión de dejar a Iniesta suplente fue muy controvertida.

8 de julio de 2018

Fernando Hierro abandona la Federación. Lo sucedido en el Mundial le anima a dejar la institución por segunda vez, ya que había sido el máximo responsable de la parcela deportiva durante los primeros años de la época triunfal con Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

9 de julio de 2018

Luis Enrique es anunciado como nuevo seleccionador nacional hasta la Euro 2020. Llega con su equipo técnico habitual, formado por Robert Moreno, Jesús Casas, Rafael Pol y el psicólogo Joaquín Valdés.

19 de julio de 2018

El asturiano se ve obligado a recordar en su estreno que no es "anti nada" y se presenta como "el seleccionador de todos los jugadores españoles y estoy aquí para conquistar éxitos". Mantiene la confianza en Ramos pero no consigue hacer cambiar de opinión a Piqué.

26 de marzo de 2019

Debido a un problema familiar de gravedad abandona la concentración en La Valeta. Robert Moreno se hace cargo del equipo ante Malta (0-2).

7 de junio de 2019

Casi tres meses después, tras teletrabajar gracias a las nuevas tecnologías, no acude a la concentración y es Robert Moreno el que dirige al equipo con éxito: 1-4 en Islas Feroe. Tres días después el equipo repite triunfo, un 3-0 ante Suecia. Luis Enrique sigue en Barcelona pero está en constante contacto con su cuerpo técnico por un grupo de mensajería,

19 de junio de 2019

Luis Rubiales y José Francisco anuncian que Luis Enrique ha renunciado por el problema personal grave que vive desde marzo y que le sustituirá Robert Moreno hasta 2020.

5 de septiembre de 2019

Robert debutará contra Rumanía en Bucarest el 5 de septiembre y vivirá su primer partido en suelo nacional precisamente en Gijón, la tierra de Luis Enrique el 8 de septiembre.