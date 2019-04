45 pilotos dan brillo al Trial de Estadilla

Cerca de 40 pilotos participaron este domingo en la tercera prueba del Campeonato de Aragón de trial, que se disputó en Estadilla, amparado por la Federación Aragonesa de Motociclismo (Faram) y organizada por el Moto Club Trial Estadilla. La competición contó con especialistas procedentes de Aragón, Cataluña y La Rioja.

En TR1 Plus, fue Arnau Farrré el que hizo una lección magistral tras cubrir las ocho zonas sin ningún fallo. Un 0 en su tarjeta que no dejó muchas opciones a sus rivales. Su victoria no quita méritos al resto de pilotos como Sergio Ribau, que fue segundo con 5 puntos en su haber, mientras que David Millán hizo una meritoria tercera posición. La ausencia de Raúl Guimerá abre las puertas al título a Javier Bel, que el domingo no pasó de la quinta posición, y a David Millán, que se sitúan al frente de la provisional.

En TR1, nuevamente Sergio Puyo fue el vencedor con dos puntos que le impidieron dar méritos al buen trabajo en sus ocho zonas. Cuarta victoria para el piloto aragonés de cuatro posibles que le afianzan en el liderato de la clasificación. Un gran trabajo de Jordi Sanjuán como segundo y de Héctor Gairín, que se quedó a un punto.

En TR2 no fue jornada para los primeros clasificados. Sergio Julián sólo se atascó en la zona 5 firmando siete puntos en su tarjeta. Esa misma zona 5 castigó al resto de participantes como a David Zaragoza, que terminó segundo (9) y a Germán Mayor. Jaime Murillo no subió al podio por lo que Germán Mayor sigue líder, con un David Zaragoza que recorta distancias como tercero pero no Jaime Murillo, que continúa segundo.

Otro de los grandes pilotos destacados de la jornada fue Mike Antequera. Inmaculado en sus ocho zonas firmó una tarjeta limpia de 0 puntos en TR3 frente a un gran Bruno Pallarés, que fue segundo con sólo 3 puntos. Completó el podio Vicente Labaila, que aún sufrió con un Carlos Izquierdo al acecho. La ausencia de Mike Antequera en la anterior prueba le pasa factura de forma provisional ya que, de momento, en tres pruebas que se ha presentado, de cuatro en el Regional, ha vencido en todas ellas. El anterior líder, Ramón González, no pasó de la octava posición por lo que Bruno Pallarés encabeza la general.

Otra emocionante categoría que se está viviendo es la de TR4. No tuvo su día el líder, Manuel Sanjuán, que terminó quinto, pero sí sus perseguidores: Víctor Mallor se aupó a la primera posición del podio y al liderato del Regional en esta categoría; Alfredo Rabinad fue segundo con dos puntos, recortando distancias en la general.

La siguiente cita del Regional de Trial será el 28 de abril en la localidad turolense de Andorra.