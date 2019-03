Motorland reparte los primeros podios

Motorland alzó un año más el Campeonato de España de autocross. Hasta 95 de los mejores pilotos nacionales compitieron este fin de semana en el circuito aragonés durante el XVI Autocross Motorland Aragón. La cita arrancó el sábado con las verificaciones técnicas y administrativas y con la disputa de los entrenamientos oficiales y las primeras mangas clasificatorias. Este domingo llegó el plato fuerte con la celebración de las esperadas finales de las siete categorías integradas en el certamen.

En Car Cross Promo, Diego Varela se adjudicó el triunfo por delante de Yoanna Llorente y Fernando Silva. Varela y Llorente mantuvieron un bonito duelo que no se resolvió hasta los últimos instantes. En la final de Júnior Car Cross, Sergi Pérez exhibió un gran ritmo que le valió para llevarse una cómoda victoria. Completaron el podio Óscar Martínez y Josep Aranda. La final de División I estuvo marcada por la intensa batalla por la victoria que protagonizaron Roberto Rodríguez y Perfecto Calviño. Ambos brindaron una tremenda lucha sin cuartel, que se resolvió a falta de dos curvas, cuando Calviño sufrió una aparatosa vuelta de campana al intentar el adelantamiento de la victoria. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias. Tras resistir esta última acometida, Rodríguez cruzó la meta en primera posición. Segundo fue Víctor Álvarez y tercero un Perfecto Calviño. Cristian Escribano se impuso por segundo año consecutivo en División II, categoría que dejó una preciosa y muy disputada carrera. Óscar Rubio fue segundo y Josep Vidal tercero. Iván Muiño, que cruzó la meta en octava posición, fue el mejor clasificado de la categoría Off Road Series.

No defraudó la siempre espectacular categoría de Car Cross, que ofreció una continua lucha en los primeros puestos. Mediada la prueba, Juan José Moll logró destacarse de sus rivales gracias su gran ritmo. Nadie pudo seguirlo y acabó llevándose un gran triunfo. Tras él finalizaron Francisco Javier Lucena, segundo, y Óscar Palomo, tercero. En División III, Carlos Hernando se alzó con la victoria tras un emocionante final, siendo escoltado en el cajón por Pablo Fernández y Sebastián Rune, segundo y tercero respectivamente.

Regional

Los turolenses Óscar Valera, en División II y Jesús Aguilar, en Car Cross, fueron los mejores entre los pilotos aragoneses estuvieron en la línea de salida del XVI Autocross Motorland Aragón, que puntuaba para el Regional. Estos dos pilotos se colocaron como nuevos líderes del certamen aragonés. En la competición nacional, la mejor actuación aragonesa fue la de ellos: Valera llevó su Citroën C2 hasta la quinta plaza final de la División II. En esa misma categoría, tres aragoneses corrieron la final B: Carlos Arco (Citroën Saxo) terminó cuarto, justo por delante de Carlos Sales (Fiat Punto), siendo el peor parado Miguel Romero, quien no pudo terminar la manga por avería en su Citroën Saxo.

Y entre los participantes en Car Cross, el mejor fue Jesús Aguilar, décimo en la Final A a los mandos de un Semog Bravo. El podio aragonés lo completaron Pablo Subías (Speedcar Xtrem), cuarto en la Final B, y Nazareno Fernández (Demon Car), sexto en la Final C. Raúl Lacarra (Speedcar Xtrem) y Joaquín Fontán (Speedcar Xtrem) no pudieron entrar en las finales.