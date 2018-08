Misión cumplida de Teresa Perales en el Europeo de Dublín

Teresa Perales partió hace diez días a Dublín, escenario del Campeonato de Europa de natación adaptada, con una misión. Las medallas alimentan el espíritu competitivo de la deportista paralímpica más laureada del país. Y son el trofeo más deseado de su pequeño-gran tesoro, Nano, que las luce orgulloso ante sus amigos. La colección de Teresa en esta nueva cita continental, la séptima en su excelso palmarés al que ha dado forma durante dos décadas, han sido cuatro metales: un bronce, dos platas y el oro que nunca falta en su botín. Cuatro regalazos para su Nano de sonrisa perenne, como su madre, leyenda deportiva a sus 42 años.

"Ya tenía ganas de regresar a casa y abrazar a mi hijo. Y, sobre todo, agradecer el calor, porque en Dublín ha llovido todos los días", ha comentado esta lunes, entre risas, tras llegar a su tierra, acompañada de otro nombre propio en la selección de natación, el fisioterapeuta Guillermo Aladrén. Teresa portaba las cuatro preseas y otros tantos tréboles, símbolo irlandés y galardones que recibió en el podio junto con los preciados metales. "Estoy contenta con este Europeo: me ha ido más o menos bien de marcas y, sobre todo, he cumplido el objetivo, que era sumar medallas", ha analizado.

Teresa debutó en la piscina olímpica de Dublín con una plata en los 50 metros espalda en la categoría S5 (45.68), y redondeó la primera jornada con el bronce por equipos en el relevo mixto de 4x50 estilos. Un aperitivo para el plato fuerte, los 50 metros libre, donde demostró que no tiene rival para volar y tocar la pared primera (38.55). "Me encanta nadar y competir. Siempre que afronto un campeonato pienso en lo máximo, el primer cajón del podio. Y persigo ese oro, color que tanto le gusta a Nano. Me supo a gloria, y luego me dijeron que era mi medalla número 40 en un Europeo. Mejor, imposible", ha relatado la internacional, Premio HERALDO a los Valores Humanos y el Conocimiento, galardón que recibirá el próximo 20 de septiembre.