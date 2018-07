Toni Abadía lidera la delegación aragonesa en el Campeonato de España de Atletismo

El olímpico correrá los 5.000 para alzarse con su segundo entorchado nacional al aire libre. Encontrará al actual subcampeón continental de la distancia, Adel Mechaal, a su máximo rival. Abadía parte como líder por tiempos y está ya despojado de la presión de conseguir la mínima para el Campeonato de Europa que acogerá Berlín (7 al 12 de agosto). La realizó hace unas semanas con brillantez en el Mitin Iberoamericano de Huelva (13:24.18).

Abadía encontrará su homóloga en la mediofondista Cristina Espejo (1500), otra de las más claras bazas de medalla de la Comunidad. La montisonense consiguió este jueves en Dublín batir su marca personal por casi tres segundos y dejarla en un gran 4:09.34 que la sitúa cuarta en el ranquin español del año. Por delante, tres rivales -nombres habituales como Marta Pérez, Esther Guerrero y Solange Pereira- que en teoría tendrían preferencia para acudir al Campeonato de Europa. El límite de atletas de un mismo país en cualquier prueba se sitúa en tres, aunque entre los criterios de selección de la Federación Española se incluye "demostrar un buen estado de forma durante las semanas previas". Por esta cláusula, Espejo intentará hacer saltar por los aires el 'statu quo' y colgarse una medalla que le sirva de billete a Berlín. La Federación Española dará a conocer la selección definitiva de atletas el próximo martes.

En 100, Bianca Acosta buscará seguir subiendo peldaños en el escalafón de la velocidad española. La velocista zaragozana finalizó quinta el año pasado y confía en su progresión para dar algún susto a las principales candidatas. Además, habrá más alicientes, pues se encuentra a tan sólo una centésima de igualar el récord regional en el hectómetro de Raquel Fraguas (11.73), conseguido en 1997. Ya ha explicitado en abundantes ocasiones que tiene ese registro "en las piernas". Una rápida salida, una adecuada progresión y, quizá, unas favorables condiciones atmosféricas (viento legal), podrían reportarle esa alegría que anhela. Viene de conseguir la medalla de plata en el Campeonato de España sub 23 que acogió Soria. En 800, su compañero César Larrosa, reciente oro en la misma competición, atacará el 1:47.4 (1:47.64 con cronometraje eléctrico) que marcó Alberto Esteban en el año 1966. Se trata de la plusmarca más antigua de la Comunidad. No se pone techo, no obstante, en cuanto a la clasificación.

Será la última oportunidad de la temporada para muchos atletas de alcanzar sus respectivos objetivos: clasificación para el Europeo, medalla, pase a la final o mejora de marca personal. El júnior Noé Larroy cumplió este objetivo hace unos pocos días, en un mitin en Barcelona, e intentará lo mismo en el Campeonato de España. El primer paso hacia la gloria es superarse a uno mismo cada día.

Hortelano y Husillos evitan el choque de trenes

Un mes después de su memorable 400 de Madrid, donde ambos corrieron por debajo de un récord nacional intacto durante 29 años, Bruno Hortelano y Óscar Husillos han preferido competir por separado este fin de semana, para probar sus fuerzas en la disciplina que eligieron para el Europeo.

Hortelano, plusmarquista español de 100 (10.06), 200 (20.12) y 400 metros (44.69), correrá en el doble hectómetro con el propósito de recuperar el título, dos años después de su accidente de coche, y hacerse con su tercera corona.

El 22 de junio pasado, Hortelano, pese a no ganar la carrera de Madrid, destrozó el viejo récord de Cayetano Cornet (44.96) con un tiempo de 44.69, seguido de Husillos (44.73).

La victoria de Bruno Hortelano parece segura, en ausencia de Óscar Husillos y del campeón en ejercicio, Samuel García, ambos enrolados en un atractivo 400 junto a Lucas Búa y Darwin Echeverry.

Husillos, campeón en 2017, parte como favorito para revalidar su corona de 400 frente a Búa (campeón en 2015 y 2016) y Samuel García, tres veces ganador (2012, 2013 y 2014).

La representación aragonesa

100 m (H): Jonathan Okeudo y Daniel Ambros (también 4x100).

800 m: César Larrosa.

1500 m: Noé Larroy e Iván Manceñido.

5000 m: Toni Abadía.

110 m vallas: Miguel Ramo, Jaime Cardiel y Jorge Bibián.

Altura: Ignacio Vigo.

Jabalina: Héctor Aragüés.

10.000 m marcha: Daniel Jimeno.

Relevo 4x100 (Scorpio): Por definir

100 m (M): Bianca Acosta.

1500 m: Cristina Espejo y Erika Torner.

400 m vallas: Alicia Leyva, Elisa Cortés y Patricia González.

Triple salto: Marta Latorre.

Heptatlón: Anais Cazo.

Relevo 4x100 (Scorpio): Por definir.

Relevo 4x400 (Scorpio): Por definir