Daniel Osanz, en la élite internacional

Trabajo, constancia y capacidad de sufrimiento. Tres cualidades personales y deportivas que cincelan el perfil de Daniel Osanz Laborda. En su crecimiento formativo, aspirando a convertirse en un futuro a corto plazo en el mejor médico, y en su progresión como atleta que ha encontrado en la montaña la horma de su deporte favorito. El jaqués está a las puertas de su vigésimo cumpleaños: el 14 de junio habrá fiesta en casa de los Osanz-Laborda. Pero el risueño Daniel, un diamante en bruto apasionado de los escenarios naturales que devora zancada a zancada, ya ha recibido el "mejor regalo" que podía esperar: su primera internacionalidad con la selección absoluta para debutar en el Campeonato de Europa de carrera de montaña, convocatoria que llega por la Federación Española de Atletismo y que cuenta con el zaragozano José Luis Mareca como entrenador.

"Estoy en una nube, superfeliz. Ha habido muchísimo esfuerzo detrás para poder compaginar todo, pero, al final, merece la pena porque se consiguen cosas que jamás imaginas que puedes alcanzar", afirma el joven deportista, que apura los últimos exámenes de segundo curso de Medicina en la Universidad de Zaragoza antes ponerse a hacer la maleta rumbo a Macedonia. La capital, Skopje, repartirá el 1 de julio los títulos continentales.

Daniel Osanz exhibe una polivalencia deportiva inusual, que le hace brillar en todas las disciplinas que aborda. Es bueno en cross: "Me permite realizar una buena preparación invernal y acumular kilómetros y carga en las piernas; además, los resultados son buenos", recalca el atleta que entrena Jesús Romero y defiende los colores del Zenit Twinner, que este curso se ha colgado el oro en el Regional promesa y en el Nacional de clubes fue 14º en la clasificación individual absoluta (primero sub 20). Domina la competición de duatlón y triatlón, vistiendo la camiseta del Stadium Casablanca, con la que ha sido plata nacional en la especialidad de invierno, bronce en el Nacional de duatlón cros y en el Autonómico absoluto. Y va como un tiro en las pruebas que tienen a la montaña como protagonista: cuarto del mundo en el Kilómetro Vertical de Andorra, dos veces oro en el Nacional de KV, cinco Copas de España, oro sub 23... Y la medalla que más aprecia: el bronce en la categoría absoluta (siendo aún promesa) conquistado en el reciente Campeonato de España de Trail Running de Penyagolosa (Castellón) y que repartió los billetes para Macedonia. "Es lo más importante que me ha pasado en la vida. El objetivo es estar entre los quince primeros. Es ambicioso, pero estoy bien preparado e iré con confianza", explica Osanz.