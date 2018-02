La Peñaza, un Real cumpleaños

"Para nosotros es un motivo de emoción y satisfacción la concesión de este título. Un reconocimiento a nuestra joya, al maravilloso campo que poseemos; a nuestra trayectoria deportiva; a la apuesta por la cantera, con la creación de la Escuela que se ha convertido en un referente en el país; a nuestra masa social, que nos ha hecho grandes...", relata el presidente, José Luis Español.

Real Zaragoza, Real Zaragoza Club de Tenis, Real Automóvil Club Circuito Guadalope, Real Club de Golf La Peñaza... Un honor que a lo largo de la historia, desde que el rey Alfonso XIII decidiera iniciar el reparto de esta titulación, se ha otorgado a contadas entidades. Una aspiración que, hasta que culmina, lleva un proceso que arrancó en el caso de La Peñaza hace casi un año.

"Al Rey Felipe VI, estando cursando sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza, se le nombró socio de honor. Con esta premisa, pensamos que la celebración de nuestro aniversario podría tener un sentido especial. Así que lo debatimos en una reunión de la Junta Directiva. Se iniciaron los trámites con la solicitud a la Casa Real, que nos pidió el currículum, donde se contemplan los hitos relevantes en cuanto a actividad y calendario deportivo profesional; la aportación de nuestros jugadores; el fomento de la actividad desde las categorías base...", relata José Luis Español.

La confirmación llegó hace dos meses, para alborozo de los gestores. Desde entonces, se ha rediseñado el escudo para incluir tan significativo galardón. Y durante este tiempo, La Peñaza, decano de la materia en la región, ha sumado más motivos para alegrarse. "La Real Federación Española nos entregó la Placa al Mérito en Golf, premio que recogimos en diciembre; la Asociación Española Contra el Cáncer nos nombró voluntarios de honor por nuestros más de veinte años de colaboración, lo que nos emocionó muchísimo; y la Territorial aragonesa también nos ha distinguido recientemente en la Cena de Campeones", enumera el presidente.

El RCG La Peñaza aparece a la vista como un verdadero oasis en el desierto. Su cuidada vegetación, que desde hace más de cuatro décadas crece en las casi 100 hectáreas de terreno con que cuenta, ofrece un bello paisaje, especialmente en primavera. Un vergel que da cobijo a varias especies vegetales y animales. El campo, de 18 hoyos, es la estrella del emblemático club, que está "en constante renovación y que mira al futuro".

En el apartado ‘estético’, el trazado, que sufrió una reforma integral de greenes y calles en 1999 –obra de José María Olazábal– y que en 2008 dio un paso más con la adecuación de los caminos y una nueva zona da ‘approach’, se retoca este año. "Vamos a cambiar el ‘tee’ del hoyo 1, el más representativo; además, ampliaremos la cancha de prácticas de juego corto y remodelaremos cuatro ‘tees’ estropeados de los hoyos 3, 6, 14 y 17", informa José Luis Español.

Una máxima de la actual Junta cuando accedió al cargo fue la de "adecuarse a los tiempos para revitalizar la entidad". Así, La Peñaza trabaja con un proyecto a medio plazo para crear un Centro de Negocios, aprovechando la cercanía de empresas en Plaza y Centrovía. "Queremos ser un punto de encuentro de reuniones y engancharles al golf", amplía el presidente, que también suspira por hacer real una sencilla zona de fitnes, ahora en estudio.

Todo sin perder la apuesta fundacional, la competición: desde Guzmán Bengoa, que puso en el calendario hace 45 años el campeonato que lleva su nombre para categorías base, hasta el Gran Premio de la Hispanidad Sénior Aesgolf, referencia de los más mayores. "Nos congratula decir que tenemos el calendario completo de pruebas. Además, este año volveremos a ser sede del Santander Golf Tour Femenino, con la presencia de la élite nacional e internacional. Y no descartamos traer algún campeonato de caché", detalla Español, quien exhibe la mejor de sus sonrisas para hablar del proyecto que más alegrías les ha aportado: la Escuela Infantil /tags/instituciones_empresas/ibercaja.htmlIbercaja-La Peñaza. Más de 200 niños dan cuerpo a esta iniciativa, que coordinan desde hace cinco años los profesionales Miguel García y Chema Collado, y no para de crecer. "Ha llegado a un nivel impensable, convertida en un referente en España, no solo como un punto de enseñanza sino también de formación de valores", concluye.