El CV Teruel gana a un Barça que planta cara

El CV Teruel ha vencido este sábado en casa con un rotundo 3-0 al FC Barcelona, demostrando su superioridad en el juego incluso ante un equipo que supo plantar cara. Con esta victoria, el cuadro naranja suma tres puntos que lo mantienen en una preciada segunda posición, solo superada por el Urbia Palma, que, no obstante, se dejó un set en el choque con el CV Melilla.

Ante un graderío enfervorecido con sus héroes del voleibol, el CV Teruel deja claro que, cuando es necesario, utiliza todas sus armas y consigue bloquear al enemigo. En el primer set, desde los primeros compases, los turolenses han hecho mucho daño con el saque a sus rivales, que no han logrado frenar el empuje de los naranjas y el marcador se ha cerrado con una gran ventaja local, 25-17.

Pero los catalanes, en cuarta posición en la tabla, no se lo han puesto nada fácil a los turolenses. En la segunda manga han reaccionado con fuerza y la igualdad ha predominado durante gran parte de la misma. La mayor intensidad de juego de los azulgrana, unida a un aumento de errores por parte de los chicos de Miguel Rivera, sobre todo en el saque, ha hecho que el FC Barcelona vaya por delante en el primer tiempo técnico, concretamente 9-12. No obstante, el peligro no ha pasado de ahí, pues el CV Teruel ha empezado a mejorar ajustando el saque y poniendo en apuros al visitante, empatando primero a 13 puntos y poco después poniéndose por delante en el luminoso, que quedó 25-21.