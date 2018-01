Más de 81 kilómetros y 24 horas esquiando en Astún: récord del Mundo conseguido

Con el objetivo de celebrar el 50 aniversario de la creación de los GREIM, los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, Luis Alberto Hernando, un Guardia Civil afincado en Jaca desde 2002, y el periodista Javier Olave han vivido en Astún una jornada histórica. Hernando, con 81.780 metros y 188 bajadas a sus espaldas, ha conseguido su ambicioso objetivo de batir el récord del Mundo de metros verticales esquiados con medios convencionales, de forma ininterrumpida, en un solo día. Por su parte, el periodista que le acompañaba, director y presentador del programa de televisión Full Activity, para el que se realizó este reto, completó 70.035 metros, convirtiéndose en la segunda mejor marca absoluta. Ambos han arrancado este miércoles a las 8.00 de la mañana y lo han concluido este jueves al amanecer, justo 24 horas después. Esta hazaña ha sido recogida bajo los atentos ojos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y Hernando ha superado su reto de alcanzar los 78 kilómetros.

Hernando y Olave han subido una y otra vez en el telesilla, que les llevaba desde los 1.714 metros de la base hasta los 2.146 de la cima de las pistas de Muros y Toboganes, las elegidas para buscar el récord. Se trataba de no perder ni un solo segundo en los más de 150 ascensos y descensos que debían realizar. Los dos participantes del reto remarcaban antes de la salida que la prueba "no se ha planteado como un récord de velocidad, sino de fondo. Primero, porque durante casi ocho horas se va a esquiar con la estación abierta y no puede ponerse en riesgo a ningún esquiador corriendo más de la cuenta. Y segundo porque si se hubiera tratado de bajar rápido, en España hay multitud de esquiadores alpinos más rápidos. La idea de esta marca es conseguir el reto de esquiar 24 horas sin parar ni un segundo logrando los mayores metros de desnivel posible, pero más por el esfuerzo de fondo y constancia que por la velocidad”.

El resultado de la aventura en la estación de Astún será emitido el próximo 15 de febrero en Teledeporte, en el programa Televisión Full Activity en su quinto episodio que presenta el propio Javier Olave, que fue el que le propuso la aventura a Luis para homenajear el aniversario de los GREIM. A los dos aventureros les ha acompañando, además, el fotógrafo especializado en la montaña Yhabril Moro.