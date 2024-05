Día de la Libertad de Prensa: “Los periodistas locales son nuestros ojos sobre el terreno”

Cada año, el colectivo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España presenta la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa junto con el mapa de los 180 países que componen dicho informe. En esta ocasión, la ciudad elegida para dar a conocer estos datos era Zaragoza. Y lo hacían este viernes, 3 de mayo, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Edificio Grupo San Valero de la Universidad San Jorge de la mano de la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón.

El acto, conducido por José Juan Verón, director del Grado en Periodismo de la Universidad San Jorge, contaba con la presencia de Isabel Poncela, presidenta-decana de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón, así como de la vicepresidenta primera de RSF España y vicepresidenta del Consejo Internacional de RSF, Edith Rodríguez Cachera; Ebbaba Hameida, vicepresidenta segunda de la organización y Shereen Dajani, periodista palestina de RNE.

Este año, las presiones políticas han sido una de las principales amenazas para la libertad de prensa, según la organización, España pasa de situarse en el puesto 36 al 30 en lo que a libertad de prensa se refiere. Por su parte, los países escandinavos, como Noruega, Dinamarca y Suecia, vuelven a liderar el ranquin de lugares con mejores condiciones para asegurar una prensa libre, mientras que Afganistán, Siria y Eritrea están a la cola.

“En este último se encuentra el caso de Dawit Isaak, el periodista con más años de cárcel del mundo”, lamentaba Rodríguez, que recordaba que en estos lugares “la libertad de prensa está amenazada por quienes deberían ser sus garantes”.

Y eso que, en el contexto mundial, España presenta una situación bastante saludable: “Es un país garantista y una democracia plena donde la gente se expresa libremente”. Eso sí, a pesar de presentar una mejora en dos indicadores, el marco legal -que pasa del 79 al 82%- y en materia de seguridad -del 82,5 al 90%-, el país suspende en clima político, tensión y polarización mediática. “Está demostrado que la frustración política penetra en la sociedad y esta responda con animadversión al periodismo”, advierte Rodríguez.

También preocupa, según estos datos, el deterioro del apoyo y respeto a la autonomía de los medios de comunicación, así como el aumento de la presión política. “Y es que en el 75% de los países del mundo se revelan implicaciones de actores políticos, campañas de desinformación y propaganda, dato que se replica en España”, asevera.

En cuanto al resto del mundo, destacan casos flagrantes, como la caída de la libertad de prensa en China –“donde -afirman- no existe el periodismo libre”- o Estados Unidos e Israel, “un país que se está cerrando sobre sí mismo y donde el periodismo independiente se da cada vez con más dificultad”. También el “baño de sangre” que se sigue produciendo en México cada año.

Asía, la zona más crítica del mundo para informar

Según explican desde RSF, con cinco de los diez países más peligrosos del mundo para este oficio, Asia sigue siendo la zona más crítica para informar. Entre los países más complicados se encuentran Birmania, China, Corea del Norte, Vietnam o Afganistán. También encuentran otros agujeros negros de la información en África, sobre todo en la zona del Sahel.

Sobre el terreno, Hameda contaba su experiencia en el Norte de África y Oriente Medio, recordando que Sudán se ha convertido en otro de estos lugares donde no hay información, “a pesar de presentar una de las mayores crisis humanitarias de la humanidad. No se habla de ello porque no hay prensa”, añade. Por no contar con que en esta zona se encuentran las diez mayores cárceles de periodistas de mundo.

Vocación, pasión, compromiso

En esta misma línea, Dajani, contaba la historia del periodista palestino Wael Al Dahdouh, que hace tan solo unos días recibía el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado de la mano del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) en Granada. El periodista, conocido en todo el mundo por su cobertura para Al Jazeera, “ha sufrido la muerte de su mujer, su hijo, su hija y su nieto de apenas 18 meses. Un precio muy alto que no ha evitado que siga haciendo su trabajo y haya seguido informando”, destaca la reportera.

El compromiso y la necesidad de contar lo que está pasando ha logrado impregnarse en su entorno de tal manera que, a pesar de todo, su única hija le manifestaba recientemente que quería ser periodista. “En Gaza han asesinado a más de 100 periodistas en 6 meses. Y allí no solamente les persiguen a ellos, también a sus familias lanzando el mensaje de que nadie está a salvo. Sin prensa internacional, todo lo que sale afuera es de quienes están sobre terreno a pesar de todo”, concluye.

Concentración por la libertad de prensa en la plaza del PIlar. Javier Belver

El periodismo local, en el centro

A pesar de tratarse de la presentación de un ranking mundial, las tres invitadas destacaban la importancia del periodismo local. Así lo afirmaba Rodríguez, a lo que se sumaba Hameida: “Este año, el periodismo local nos ha demostrado que es más imprescindible que nunca, pues sin él no tendríamos acceso a lo que pasa en muchos de estos lugares, y sobre todo en regiones que se han teñido de rojo por el asesinato de compañeros como ocurre en Gaza”.

La periodista hablaba de lo que ocurre en Palestina, “territorio ocupado que se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer este oficio”, y lugar en el que precisamente, los periodistas locales han demostrado la importancia de su labor, pues “son nuestros ojos sobre terreno en un territorio blindado en el que la guerra les atraviesa y no se ha permitido el acceso de prensa internacional y donde se ha dado un número sin precedentes de periodistas asesinados”, resumía.

Al finalizar la presentación, Periodistas de Aragón se desplazaba junto a las integrantes de la RSF y la USJ hasta la plaza del Pilar de Zaragoza donde tenía lugar una concentración a la que se sumaban diversos profesionales del periodismo y la comunicación de la tierra con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. “Si la prensa no encabeza la lucha contra la polarización y la desinformación se facilitará la manipulación de la ciudadanía y los ataques a los periodistas. Sin periodismo no hay democracia”, concluía Poncela.