Lucía Sánchez gana el 'reality' 'Gran Hermano Dúo' en una insólita final

La segunda edición del ‘reality’ de Telecinco ‘GH Dúo’ ya tiene su ganador. Lucía Sánchez, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, se impuso a Asraf Beno, el novio de Isa Pantoja con un 53,1% de los votos. El pasado jueves ya debería haberse proclamado un ganador, pero Marta Flich, la presentadora, se vio obligada a aplazar el desenlace del programa por un error en la aplicación de MiTele, que sufrió una avalancha de votos y la dirección del programa tomó la decisión de aplazar la gran final y dar unos días más de margen.

Finalmente, la audiencia decidió dar como ganadora a la protagonista indiscutible del programa, quien quiso dedicar el premio a su hija Mía de un año. "Gracias por entenderme. A veces pensaba que no me lo merecía. Se lo dedico a mi hija. Prometo mejorar y ser mejor persona. Perdón si he hecho algo mal", expresó. Y cerró la gala con sorpresa. "Quiero decir una cosa que nunca había dicho porque estaría feo que lo hubiese dicho antes de ganar. Estoy súper sensibilizada con el tema de los niños desde que tuve a mi hija y me gustaría buscar un sitio donde hubiera niños que necesitaran ayuda y ayudarlos con lo que sea: ropa, comida o dinero. No quería utilizar esto antes", confesó ante el aplauso de la audiencia.

Una final literalmente reñida

En tercer lugar quedó Manuel, un puesto que se conoció en la que iba a ser la verdadera final el pasado jueves. El gaditano, es el exnovio de la ganadora, Lucía Sánchez, y ambos participaron como pareja en ‘La isla de las tentaciones’, pero la cosa no acabó bien y salieron separados del programa. De hecho, tras volver de República Dominicana, la ganadora de ‘Gran Hermano’ comenzó una relación con uno de los tentadores Isaac, y tras una relación muy tormentosa, se quedó embarazada y se convirtió en madre soltera.

La bronca más encendida la protagonizaron precisamente los dos finalistas. "Me han enseñado vídeos y cosas que me han tocado dentro", arrancaba el joven. Ella se disculpó. "Mi problema es que yo no tengo filtros. Entiendo que se sienta mal y le pido perdón", brindó. Pero aquello se fue calentando. Manuel no estaba a gusto. "Le acepto el perdón. Pero que se hable malamente de la gente que es de mi sangre y que se cuenten cosas tan delicadas como las que ha dicho… Eso no vale", puntualizó.