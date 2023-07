Twitter cambia a X: las razones de Elon Musk para eliminar el pájaro azul

El pasado mes de octubre el multimillonario Elon Musk compró Twitter por la nada desdeñable cifra de 44.000 millones de dólares y aseguró que lo hacía "por el futuro de la civilización". Desde entonces el magnate, propietario también de la empresa espacial SpaceX, tiene en vilo a los usuarios de la red social en todo el mundo con un permanente tobogán de novedades. La última es el cambio de imagen gráfica que ha acabado con el pajarito azul, icono de la compañía, pero que va mucho más allá. Desde ahora, Twitter ya no se llama Twitter sino X Corp y el ave azul ha desaparecido para ser sustituida por una X blanca sobre fondo negro. De esta forma Musk suma otra X más a la larga lista de proyectos personales que incluyen esa letra. Los 'tuits' tampoco mantienen el nombre. La razón que aduce la compañía es que Twitter ha pasado a ser filial de X Holdings Corp y su funcionalidad va ca cambiar para convertirse en una 'mega aplicación' para todo de una red social propiamente dicha.

El nuevo logo con la X se proyectó en la fachada de la empresa en la ciudad de San Francisco en la madrugada del domingo en Estados Unidos. "Es una nueva oportunidad para causar otra gran impresión" según indicó Linda Yaccarino, CEO de la red social. La ejecutiva confirmó lo que se esperaba: que el cambio de logotipo de Twitter se ha realizado para convertir la plataforma en una red impulsada por Inteligencia Artificial que pueda ofrecerlo todo: "X es el estado futuro de la interactividad ilimitada -centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos/banca- que creará un mercado global de ideas, bienes, servicios y oportunidades. X nos conectará a todos de formas que apenas empezamos a imaginar", afirmó Yaccarino.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

X será una aplicación multiusos al estilo WeChat

El cambio de logo en Twitter se convirtió en 'trending toppic' a nivel mundial. La sede de la compañía se desprendió del pájaro y del nombre pero el cambio el cambio imagen corporativa no gustó a muchos usuarios que criticaron la estética del nuevo logo y que sea una sea una letra del alfabeto latino, cuando precisamente en esta red social se escribe con todo tipo de caracteres: árabes, ideogramas chinos y japoneses, alfabetos bráhmicos... El pajarito azul era universal, mientras que la letra X es occidental. Si los tuits ya no son tuits, ¿Cómo se llaman? ¿x-s? ¿Y los vídeos subidos? ¿Xvideos, del mismo modo que una famosa web porno, como hicieron notar no pocos usuarios?