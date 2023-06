Críticas a Susanna Griso tras una 'pillada' en directo: "A esta chica no me interesa verla"

Un micrófono abierto en pleno directo permitió a los espectadores de ‘Espejo Público’ escuchar unas desafortunadas palabras de su presentadora, Susanna Griso. No es la primera ni será la última vez que esto pasa, pero el altavoz de las redes sociales ha convertido este momento en viral y las críticas por unas palabras juzgadas como "una falta de respeto" han llegado como un tsunami entre los usuarios de Twitter.

Fueron solo unos segundos, pero suficientes para despertar una oleada de indignación por el supuesto trato a una joven trabajadora de la cadena. Sucedió cuando el espacio de Atresmedia contaba historia de Erik, un joven opositor que tenía un examen y quiso desayunar algo antes en una cafetería. Al parecer, fue al baño y los dueños tuvieron que irse con urgencia de forma imprevista. Cerraron con llave el establecimiento y Erik se quedó encerrado dentro. Para profundizar sobre el tema, ‘Espejo Público’ envío hasta allí a Marina, una de sus reporteras. Cuando la joven había introducido correctamente la noticia y se disponía a preguntar al protagonista de esta historia, con ambos en imagen en pantalla, se escucharon claramente las polémicas palabras de Susanna Griso: "A mí, perdonadme. Esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla".

La mayoría de estas estrellas de la tv hablan así de sus reporter@s, otra cosa es que no lo escuchemos. pic.twitter.com/QvgstQLb8q — Marina Lobo (@marinaLobL) June 29, 2023

La cara de la de joven reportera cambia en ese momento y se le congela la sonrisa a escuchar la frase de la cabeza visible del programa. Desde Atresmedia se han apresurado a negar que las palabras de Griso fueran dirigidas a la reportera, asegurando que formaban parte de una conversación palalela que tenía lugar en plató. De hecho, en algunos vídeos, también compartidos en redes, se ve cómo en la introducción de la presentadora llama a la reportera por su nombre. "Quiero, Marina, que nos presentes ya a Erik, que estás con él en León", había dicho con anterioridad Griso.

O Susanna Griso es #Dory o no se está refiriendo a MARINA cuando se escucha “ No sé ni cómo se llama “ Cosas de un micro abierto 🎤 pic.twitter.com/Em2TgpCoJs — TVMASPI (@sebas_maspons) June 30, 2023

Aún así, esta explicación no ha convencido a los usuarios de Twitter, donde las críticas se han sucedido desde este jueves y el nombre de la presentadora se ha convertido en tendencia.

"Imagina haberte sacado la carrera de periodismo hace poco, entras a trabajar en uno de los canales más grandes de televisión de España con toda la ilusión del mundo y que una tipa como Susana Griso suelte semejante mierda de ti. Desde aquí todo mi apoyo a la reportera", dice una tuitera. "Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto", escribe otra.

Imagina haberte sacado la carrera de periodismo hace poco, entras a trabajar en uno de los canales más grandes de televisión de España con toda la ilusión del mundo y que una tipa como Susana Griso suelte semejante mierda de ti. Desde aquí todo mi apoyo a la reportera. https://t.co/BGWiFlOh9P — Vicky la Vikinga ⚔️🛡️🪓🏹 (@VGarcy2) June 29, 2023

Incluso una profesora de la reportera ha querido defenderla dedicado a Griso unas contuntendes palabras. "Marina, que fue alumna mía, no sólo es una excelente profesional; también es una gran persona. Y como pesona (como profesional) merece todo el respeto del mundo. Y merece una disculpa pública por tu desafortunada salida de tono", dice Mª Ángeles Moya.

Estimada @susannagriso:

Marina, que fue alumna mía en la @uc3mFacultadHCD, no sólo es una excelente profesional; también es una gran persona. Y como pesona (como profesional) merece todo el respeto del mundo.

Y merece una disculpa pública por tu desafortunada salida de tono. https://t.co/3Yd4otFedn — M.Ángeles Moya (@mangelesmoya) June 29, 2023

Un momento similar protagonizó Matías Prats en 1998 y ha pasado a la historia de los zagapos históricos en televisión. Se jugaba el Mundial de Francia y el periodista presentaba el informativo de TVE. Al parecer, las cosas no salieron como se habían programado y, tras varios errores en la retransmisión, se le escuchó gritar cabreado en un micro abierto: "¡Pero esto qué es, pero esto qué es!".