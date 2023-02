Mediaset rehace su código ético: no se hablara de política durante el entretenimiento

Mediaset ha renovado su Código Ético, vigente desde 2012, y ha añadido una serie de principios que deben regir los programas de entretenimiento, que hará que desde ya los presentadores y colaboradores de los mismos no pueden emitir comentarios políticos.

Así se desprende de este nuevo código al que ha tenido acceso EFE, en el que existe un epígrafe llamado "Principios rectores en programas de entretenimiento" que cierra la puerta a que los presentadores y colaboradores emitan "opiniones, preferencias o comentarios políticos" en este tipo de programas.

Con estas nuevas instrucciones, que llegan tras la salida de Paolo Vasile y la entrada del nuevo consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, sólo se podrán emitir este tipo de comentarios en las secciones específicas sobre la actualidad política que tengan programas como el de Ana Rosa Quintana de la mañana. Pero sólo en esas secciones.

Además, a partir de la entrada ayer del nuevo Código, se han prohibido una serie de prácticas, que han tenido lugar en algunas ocasiones, como las críticas de un programa a otro de la misma compañía o el abandonar en directo un programa. Estará prohibido, salvo causa justificada y previamente comunicada y "si se toma esta decisión, se tendrá por definitiva a efectos contractuales".

También se prohíbe revelar datos de carácter personal de terceros que no sean notoriamente públicos, ni se permitirá la exhibición de documentos que contengan estos datos.

Los presentadores deberán además conducir y ordenar el curso del programa que presentan, y deberán detener "de inmediato cualquier iniciativa de cualquier colaborador o participante en el programa que pueda dar lugar a una evidente responsabilidad penal o civil".

También en este nuevo epígrafe se refieren a los contenidos propios de cada franja horaria y que han sido infringidos en ocasiones por la cadena lo que le ha provocado multas millonarias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

"Los contenidos del programa, la forma en la que se abordan y las expresiones utilizadas deben ser acordes a la franja horaria en la que se emite el programa y a la calificación por edades que recibe", subraya el código.

El incumplimiento de esta medida determinará, en otras consecuencias, "la imputación a la productora de la sanción que pudiera recibirse por parte de los órganos reguladores", apostilla.

No se mencionarán datos identificativos de menores ni se tratarán asuntos que les afecten, ya sean o no familiares de cualquier personaje público -indica también- y no se permitirá ninguna manifestación publicitaria que no haya sido previamente comunicada por escrito por Publiespaña.

Mediaset deja claro al final que el incumplimiento de todas estas medidas, en tanto que incumplimiento contractual, "determinará entre otras consecuencias la imputación al presentador, colaborador y en todo caso, a la productora de la posible sanción que la compañía pudiera recibir o de la posible indemnización a la que pudiera ser sancionada a resultas del correspondiente proceso administrativo o judicial".