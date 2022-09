Elon Musk recurre al aragonés Baltasar Gracián en plena guerra contra Twitter

El multimillonario y fundador de Tesla, Elon Musk, acaba de publicar este lunes un tuit en el que, simple y llanamente, menciona al aragonés jesuita Baltasar Gracián y sus famosas obras 'Oráculo Manual' y 'Arte de Prudencia' ¿Tendrá algo que ver con la guerra abierta que Musk mantiene con Twitter por la compra de la la red social? Aunque, pueda parecer extraño, no lo es tanto.

Elon Musk lleva unos meses acaparando el ojo público por sus idas y venidas en lo relativo a la adquisición de la red social, y esta situación es la que podría haber llevado al multimillonario a leer los aforismos del aragonés en busca de un consejo. En concreto, un par que el de Belmonte incluye en 'Arte de prudencia', en las que habla de mercancía y precio, e incluso de "descrédito".

Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

"Más vale ser engañado en el precio que en la mercadería" y "La queja siempre trae descrédito" son las sentencias de Gracián que llevan a pensar que Musk podría estar apelando a los directivos de Twitter.

Concretamente, este rifirrafe entre Musk y el gigante tecnológico empezó a aflorar el pasado mes de abril cuando el magnate hizo público que había adquirido el 9,2% de las acciones de la red social del pajarito azul, después de que a finales de marzo el empresario criticara a la red social en varios tuits sobre la libertad de expresión que se respiraba en el espacio. En la misma línea, un día antes había preguntado a sus seguidores sobre si el algoritmo de Twitter debería ser abierto.

Tiempo después y cuando parecía que sobre la mesa había una oferta con la que ambas partes se encontraban conforme, el magnate provocó que las acciones del gigante tecnológico cayesen en picado tras cuestionar públicamente el número de cuentas faltas que existían en el océano de la red social. Desembocando en una "brecha" en el acuerdo, que ha hecho que actualmente, compradores y vendedores estén en plena batalla legal.

Pero esta no es la cuestión más importante, y es que Musk es un gran asiduo a la red social donde ha protagonizado varias polémicas, como su apoyo y rechazo a la criptomoneda 'dogecoin', que llegó a provocar fluctuaciones de vértigo. También, son polémicas y muy comunes las indirectas que el multimillonario comparte en sus publicaciones. Mensajes que en bastantes ocasiones dejan a muchos con la mosca detrás de la oreja, al nadie comprender a que se refiere. Por ejemplo, el pasado mes de abril Musk escribió "Oh hi lol".

Por esa actitud y la personalidad que muestra Musk, no resultaría impropio pensar que el magnate respetase en cierta modo la figura de Gracián, ya que este último en su faceta como jesuita fue "muy desobediente" por escribir burlando la censura de la Compañía, acarreándole sus acciones la prohibición de enseñar y el destierro a un pequeño colegio de Graus, en la provincia de Huesca.