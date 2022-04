Siete razones por las que este es el mejor regalo para el día de la madre (y una es el descuento que tendrá hasta el domingo)

Por mucho que quieras a alguien, cuando llegan las fechas de hacerle un regalo no siempre es fácil acertar. Muchos hijos se encuentran en esta situación cuando se acercan momentos clave, como el del próximo 1 de mayo, Día de la Madre. Si todavía no tienes claro qué regalar a la tuya, presta atención, porque te vamos a dar varias razones por las que puedes dejar de buscar el mejor regalo, que ya lo has encontrado: la suscripción digital anual de HERALDO, que en esta ocasión viene acompañada de una bonita planta. Te damos una pista: si la contratas ahora, te ahorras un 33% de la tarifa habitual.

1. Son varios regalos en uno

Si tu madre es de las que quieren estar al día, es, definitivamente, el regalo perfecto, porque con la suscripción digital podrá leer durante todo un año todos los contenidos digitales que publiquemos. Además, si contratas la suscripción, te regalamos también una bonita planta, un anturio totalmente gratis con el que complementar tu regalo, que podrás venir a buscar a la tienda de Espacio HERALDO, en el paseo de la Independencia, 29, en el horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (lunes a viernes, festivos no incluidos).

Un anturio como este acompañará tu suscripción digital de regalo. HA

2. A veces, más es más también

A lo anterior debes sumar numerosas ventajas que también podrá aprovechar durante los próximos 365 días. ¿Las conoces?

Disfrutar de un adelanto editorial del contenido del día siguiente a través de la newsletter Selección HERALDO.

del contenido del día siguiente a través de la newsletter Selección HERALDO. Poder participar de forma gratuita en sorteos, eventos y regalos exclusivos.

Contar con la posibilidad de comentar las noticias de forma ágil y sencilla.

de forma ágil y sencilla. Poder acceder a todos los descuentos del Club del Suscriptor.

Disfrutar de un 20% de descuento en determinados artículos de nuestra tienda online HTienda.

en determinados artículos de nuestra tienda online Y de una mejor experiencia de lectura.

3. Lo tienes por 39,99 euros (por tiempo limitado)

conseguir la suscripción digital por solo 39,99 euros desde en este enlace. El precio habitual del acceso a todo el contenido premium y al resto de ventajas para suscriptores durante todo un año es de 59,99 euros. Pero, hasta el próximo domingo, 1 de mayo, en honor a todas las madres, tendrá un descuento del 33%, y podrás

4. Lo puede abrir todos los días del año

Que este motivo no pase desapercibido: ¿acaso ellas no son madres durante todo el año? Pues no está de más que tu regalo puedan disfrutarlo también cada día. Y, si le gusta, ¡ya sabes qué regalarle al año siguiente!

5. Es un regalo útil

Si estás buscando un regalo que no se quede cogiendo polvo en una estantería, este es un acierto seguro. Cuando hablamos de información, hablamos de lo último en sanidad, política y economía, pero también de estar al día de planes culturales, oferta de ocio y turismo y propuestas gastronómicas. Si quieres evitar los tópicos, regalarle información es una gran alternativa.

6. Tendrás atención personalizada

Si tienes cualquier duda, incidencia o sugerencia acerca de la suscripción digital, te escuchamos en nuestro canal de Whatsapp. ¡Chatea con nosotros aquí!

7. Es (casi) omnipresente

Lo mejor del formato digital es que está continuamente actualizado, y podrá llevarlo consigo allá donde vaya desde su smartphone, tablet u ordenador.

¿Necesitas más razones? Nada como probar algo para ver si te gusta. Consigue la suscripción aquí.