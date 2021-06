Isabel Preysler deja en 'shock' a España bajo la máscara de 'Gatita' en Mask Singer

La segunda edición de 'Mask Singer España' sigue dando sorpresas y emociones fuertes. Tras el estreno con La Toya Jackson como primera desenmascarada del programa hace una semana, Isabel Preysler destapó este lunes su identidad en la segunda gala, que volvió a ser tendencia en las redes sociales tras confirmarse que la 'celebrity' se escondía bajo el disfraz y la máscara de 'Gatita'.

Javier Ambrossi fue el primer miembro del jurado en aventurar que era ella quien cantaba el popular tema de ABBA ('Waterloo') bajo la careta, una apuesta a la que se unieron José Mota y Paz Vega y que corroboraron durante los minutos finales del programa al ritmo del ya famoso '¡quítatela!'.

¡Nuevo desenmascaramiento! 🐱 Bajo la máscara Gatita se escondía… ¡Isabel Preysler! 😱 ¿Lo habías acertado? 🔍 En esta edición venimos MUY FUERTE y puede pasar CUALQUIER COSA 💥



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger2 pic.twitter.com/cxtVMptkn5 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 31, 2021

Tras descubrir su identidad, la concursante confesó que la experiencia le había resultado "más divertida de lo que imaginaba", y contó que había logrado ensayar en casa sin que nadie se percatara de su participación en el programa de Antena3. Tal y como relató al jurado, Presyler mostró únicamente la canción grabada a su pareja, Mario Vargas Llosa, quien le confesó que no se habría dado cuenta de que era su voz si él hubiera sido uno de los investigadores.

En su primera actuación, la concursante sorprendió con una interpretación de 'Waterloo', de ABBA, que a los pocos minutos dio pistas a uno de los miembros del jurado de la identidad real de este personaje.

Con todo, la enmascarada tuvo que enfrentarse al duelo final contra 'Dragona', para lo que escogió el tema 'Last Dance', de Donna Summer:

Antes de acabar el programa, el presentador Arturo Valls entrevistó a Isabel Preysler, quien aseguró que jamás había cantado, salvo en su etapa escolar. "Creo que mis hjos se van a reír, no se van a creer que me haya atrevido a hacer una cosa así", reconoció. Del mismo modo, la madre de Tamara Falcó afirmó que no le extrañaría ver a alguno de sus hijos participando en el programa, aunque no veía a su pareja haciendo lo mismo. "Mario es más serio. No participaría", dijo la "reina de corazones".