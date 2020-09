Buenafuente: "De no estar bien rodeado no habría sido más que un tipo ocurrente"

Andreu Buenafuente, distinguido con el Premio Nacional de Televisión, asegura a estar "desbordado de cariño" y "orgullo profesional" tras conocer la noticia, al mismo tiempo que reconoce que esto es fruto de un trabajo "colectivo": "De no estar bien rodeado no habría sido más que un tipo ocurrente".

El presentador, en una entrevista, reconoce estar "muy contento" a la par que abrumado: "Estoy un poquito desbordado de cariño y de un cierto orgullo profesional. Se mezcla todo y es el tipo de premios que te recuerdan de dónde vienes y con quién vienes, sobre todo".

En ese apartado, el conductor de 'Late motiv' (Movistar+) ha hecho hincapié en el trabajo en equipo, que siempre ha guiado su carrera: "Me acuerdo mucho del equipo. Le decía a un amigo, 'creo que me he hecho mayor porque estoy más contento por mis amigos que por mi'".

A lo que añade: "En mi caso está justificado. Mi carrera siempre ha sido acompañado de un equipo, ha sido una carrera y un trabajo colectivo. Tengo claro que a mí me han traído hasta aquí. He venido muy bien acompañado".

Asimismo, el presentador da, una vez más, importancia al entorno que le ha acompañado a lo largo de su carrera: "Yo tengo claro que, de no estar bien rodeado no habría sido más que un tipo ocurrente, de los que creo que hay muchos en este país. Hay mucho cachondeo y yo soy uno más. "Te conviertes y te moldeas en algo profesional por la gente que te rodea y suma contigo".

Por otro lado, en relación a la puesta en marcha desde casa de "Late Motiv" durante la pandemia, algo que tanto el Ministerio en su fallo como la crítica televisiva han valorado, el presentador ha dicho que era "vital", poniendo foco en su propia persona: "Para mi, personalmente, ha sido un antes y un después".

"Ha sido el reto más duro de toda mi carrera y llevo en esto 30 años. Un reto sin precedentes. Hacer comedia dentro del drama, algo que todavía sigue, ha sido algo muy complicado. Ha sido reaprender a entretener, pero algo nos decía que era necesario hacerlo", ha indicado Buenafuente.