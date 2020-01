Cristina Pedroche la vuelve a liar: los memes

El vestido de Cristina Pedroche se ha vuelto a llevar todo el protagonismo en la Nochevieja televisiva española. Su 'look' estatua ha vuelto a cautivar, aunque en esta ocasión no descubriera abiertamente nada de su anatomía. Aunque no dejaba ser chocante verla caminar a duras penas debido a la rigidez del atuendo.

Como era de esperar las redes han estado atentas al momento y las reacciones en forma de memes no se han hecho esperar.

“Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad”, dijo la presentadora sobre el modelo diseñado por Jacinto de Miguel.

Ya decía yo que el vestido de Cristina Pedroche me sonaba de algo. #Feliz2020 pic.twitter.com/GZgkR6CznK — Caesar: Drama, Legend, History (@cesarfuri) December 31, 2019

Cristina Pedroche: que cómodo es este vestido, es como si no llevara nada pic.twitter.com/8jhGINGs6j — ~ F I D E L 🌀 ~ (@Fidelo_NH) December 31, 2019

#CampanadasA3



Fritz Lang ya sabia el vestido de la Pedroche pic.twitter.com/zBAkeRMWZR — leonidas (@tartacuclillas) December 31, 2019

Madre mía el vestido de la Pedroche. pic.twitter.com/Pc4ANzfxJI — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) December 31, 2019

Dice Paz Padilla que el vestido de la Pedroche destiñe pic.twitter.com/w2XfsO1v4p — Lilailah (@soylilailah) January 1, 2020