La peor noticia para Cuatro

En Cuatro todavía no se creen la cancelación de sus informativos. Los empleados se enteraban este lunes por los medios de comunicación de los nuevos planes de Mediaset: las ediciones diarias de 'Noticias Cuatro', incluyendo el fin de semana, se suprimen a partir del 15 de febrero. La actualidad del canal se limitará a un nuevo magacín vespertino que presentará Carme Chaparro. Hasta ese día, el noticiero del mediodía reducirá su tiempo de información a solo ocho minutos mientras que la edición nocturna pasa de media hora a 25 minutos de duración.

La noticia ha causado estupor en el sector e incertidumbre entre los trabajadores. Según informó el portal 'El Televisero', la mayoría de ellos serán reubicados en otras áreas del grupo, como la agencia 'Atlas' o el mencionado programa de Chaparro, aunque muestran su preocupación por su inminente futuro laboral. A día de hoy, muchos no conocen el destino que les tocará. Eso sí, Cuatro comparte personal de redacción, edición y producción con los informativos de Telecinco, por lo que se espera que no haya una reducción de plantilla demasiado drástica. "Es posible que mucha gente con contrato temporal se vaya a su casa", apunta un profesional de Mediaset que prefiere no dar su nombre.

En los últimos meses, el grupo ha sufrido recortes en otros departamentos. A nivel técnico, las noticias ya dejaron de contar con unidades móviles desde principios de año y utilizan mochilas 4G para las conexiones en directo, una tecnología más barata que reduce costes.