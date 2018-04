Apple se hace con los derechos de 'Foundation', la trilogía de Asimov, para convertirla en una serie

El proyecto, producido por Skydance Television, convertirá la trilogía en una serie. Skydance se hizo con los derechos en junio del año pasado y desde entonces David S. Goyer y Josh Friedman trabajaron en un guion para la obra. Ahora, Goyer y Friedman también ejercerán como creadores y productores ejecutivos del formato.

'Foundation' (1951) es el primer libro de la trilogía original ('Foundation and Empire' y 'Second Foundation') escrita por Asimov, compuesto por relatos cortos que narran la decadencia de un imperio galáctico.

El protagonista es un historiador que posee la habilidad de saber el futuro y predice el inmediato colapso de ese imperio, por lo que se embarca en una aventura para salvar el conocimiento acumulado de la humanidad.

Asimov, más adelante, escribió otras secuelas ("Foundation's Edge" y "Foundation and Earth") e incluso precuelas ("Prelude to Foundation" y "Forward to Foundation").

Los planes para adaptar la obra de Asimov han fracasado anteriormente en Hollywood, tal y como les ocurrió a los estudios Fox, Sony y Warner Bros.

El intento más reciente fue el llevado a cabo por HBO, con el director Roland Emmerich y Jonathan Nolan como guionista.