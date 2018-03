Los Obama negocian con Netflix para producir y protagonizar una serie

Desde que Barack Obama abandonara la presidencia de Estados Unidos, él y su esposa, Michelle, han mantenido un perfil bastante discreto. La pareja ha preferido quedarse en un segundo plano y son pocas las ocasiones en las que han participado en actos públicos. Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar: los Obama tienen muy avanzadas las negociaciones con la plataforma de televisión Netflix para producir y protagonizar una serie.

Según el diario 'The New York Times', las conversaciones no están cerradas, pero sí muy avanzadas, y los Obama estarían preparando contenido exclusivo para la cadena. El número de episodios y el formato del programa está todavía en estudio.

Eso sí, según fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por ese periódico, Obama no quiere usar los espacios televisivos como contrapunto político al Gobierno de Donald Trump. De momento, entre las posibilidades que se barajan está que el exmandatario protagonice un espacio en el que se cuenten historias de personas inspiradoras.