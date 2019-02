Una agencia de viajes para conectar Aragón y sus habitantes

“Estuve 12 años trabajando en una gran empresa, pero siempre quise hacer algo relacionado con mi pasión: viajar”. Este es el punto de partida de Aragón Xperience, una iniciativa que pretende conectar Aragón y sus habitantes a través de una gran variedad de excursiones para todos los públicos y que ha tenido una gran acogida en sus siete primeros meses de vida.

Detrás de esta plataforma 'online' se encuentra el zaragozano Adrián Andaluz, quien el pasado septiembre dejó de soñar para hacer su fantasía realidad. "Cuando me levanto por las mañanas sé que he llegado al lugar en el que deseaba estar", explica.

"Siempre he querido montar algo por mí mismo, emprender con un proyecto que haga feliz a la gente. En los viajes todo el mundo va con una sonrisa y después nos lo agradecen mucho", cuenta Andaluz sobre los primeros pasos de esta iniciativa. Un camino que ha emprendido junto a su mujer, Natalia Neila, y con el apoyo de toda su familia. "Nos pusimos en marcha en septiembre, aunque yo llevaba trabajando en esto mas de un año. Para mí todo este proceso ha sido como realizar un máster. Me he formado en diferentes ámbitos relacionados con el sector para llegar al punto en el que estoy ahora. Mi objetivo es aprender cada día algo nuevo", comenta el fundador de Aragón Xperience.

"En nuestra Comunidad tenemos un patrimonio extraordinario y no hace falta irse muy lejos para encontrar rincones espectaculares", indica Andaluz. Por eso, desde la plataforma pretenden que la gente de Huesca visite comarcas de Zaragoza y Teruel, y a la inversa. Para que nadie se lo pierda, la empresa también apuestan por la inclusión: "Lo que intentamos es que las personas con discapacidad participen, se socialicen e interactúen con el resto del grupo a través de las excursiones accesibles y adaptadas de las que disponemos", remarca.

"Pinseque, nuestro pueblo"

Los próximos días 1, 2 y 3 de marzo, Aragón Xperience participará en la Feria Expo Pinseque 2019, localidad en la que se encuentra ubicada esta plataforma de viajes. Fruto de esta relación, ha nacido una colaboración con el Ayuntamiento. “Estamos trabajando en un proyecto para ofrecer visitas guiadas para promover el turismo en Pinseque”, indica Andaluz.

“Si realmente quieren hacer algo, que lo luchen y no miren hacia atrás. Muchas veces el factor determinante del éxito es la perseverancia. Ha sido sorprendente cómo profesionales y empresas han confiado en nosotros y nos han ayudado en este proyecto”, concluye Andaluz, orgulloso de su experiencia.