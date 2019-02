¡And the winner is...! Cinco secretos sobre los Oscar 2019

Ya está todo listo para la celebración de la 91ª gala de los Premios Oscar de la Academia. Con los nervios a flor de piel, actores, productores, realizadores y directores esperan a que su nombre resuene detrás de la popular frase: "And the winner is...". En esta ocasión, un total de ocho títulos aspiran a alzarse con el Oscar a la Mejor Película, aunque en realidad son tres, 'Roma', 'La Favorita' y 'Green Book', las cintas que más posibilidades tienen de conseguir la dorada estatuilla.