Héroes del Silencio, ¿olvidados?

Parafraseando mínimamente una canción de Héroes del Silencio, el titular que preside esta nueva entrada de este blog de Heraldo, La voz de mi amo, puede ser intrascendente para neófitos, sonarle a vacío, desconocimiento; pero, para seguidores de la esfera del grupo zaragozano, puede resultarles, seguramente, un titular y una pregunta retórica, gratuita, de perogrullo. Basta rastrear en Facebook, YouTube o incluso en este mismo blog para constatar que el olvido no existe: hacer ese ejercicio de rastreo es darse de bruces con un montón de coleccionistas de Héroes o lo mismo si se va a Youtube, donde, con solo pulsar las palabras Héroes tributo, asoma una extensa galería de grupos miméticos, marcados por las canciones y la estampa de Héroes del Silencio.

Un fenómeno insólito. Disuelto en 1996, sin embargo, su recuerdo no solo no se ha ‘olvidado’ sino que su nombre y su trabajo ha ido creciendo y trascendiendo año tras año hasta provocar una fiebre por el grupo aragonés asombrosa, desconocida en grupo español alguno. Ni Los Bravos ni Miguel Ríos, por evocar a los dos nombres más internacionales del pop-rock español, gozaron nunca de estas mieles. Lo de Héroes, sin embargo, ha sido un cañonazo de luz al cielo que, como cantaban The Smiths en There Is A Light That Never Goes Out, no tiene visos de apagarse, sino al contrario. Lo que no deja de ser un grandísimo mérito.

Bien es verdad que, ciñéndome a los grupos tributo, y aun siendo estos abundantísimos, ha sido difícil hasta ahora encontrar uno que reúna las tres condiciones básicas para hacerlo más creíble: sonido de guitarra Valdivia, voz de Bunbury e imagen, igualmente, de Bunbury. Muy difícil. Pues bien, hasta ahora. Y aquí está un grupo recién estrenado en los escenarios—solo cuenta con cuatro actuaciones— que atiende al nombre de Héroes El Culto, un cuarteto madrileño a cuyo frente está un joven cantante de 22 años que no solo domina el timbre vocal de Bunbury a la perfección sino que además retrata su figura física con una fidelidad sorprendente.

El propio Juan Valdivia me confiesa que es un cantante muy bueno, e igualmente lo hace Bunbury, que me recuerda que no lo tiene en el olvido, con la cantidad de firmas que habrá hecho en su vida de discos y libros: “Me encontré con este chico en una firma de poemarios hace unos meses y me quedé impactado por el mimetismo del look y su juventud”. Una confesión que le lleva a hacer otra nueva con la que coincido plenamente: “Tengo cero interés en ver a una banda tributo, sea de Pink Floyd, de Oasis o de los mismos HDS o yo mismo”. Lo que no significa que, sin embargo, profese un gran aprecio a quienes tributan este creciente ‘culto’ a Héroes: “Qué maravilla que nuevas generaciones se identifiquen de esta manera con algo que sucedió hace tanto tiempo. Es un honor ser parte de sus vidas y que ayuden a que la llama siga viva”. De la misma opinión es Juan, quien dice sentirse "muy feliz" con esta proliferación de bandas.

Pues aquí está una de esas pavesas que mantienen la llama viva. Y con qué fidelidad tan pasmosa. Ver al cantante de Héroes El Culto, transformado en la más pura imagen bunburiana no solo homenajea al grupo y al cantante original, sino que lo actualiza y hasta rejuvenece ante aquellos que conocieron y vivieron la época heroica, la de su máximo esplendor, en los años 90.

Miguel es el nombre de esta cantante. Madrileño y estudiante del último año de Bachillerato de Artes, sufrió una conversión como Saulo camino de Damasco. Hasta los 16 años escuchaba solo música trap, sobre todo al grupo XXXTentacion, pero un día husmeando en YouTube se topó con la canción Entre dos tierras y se cayó del caballo, convirtiéndose a la religión heroica. “Desde entonces no paré. Me encantó aquella canción, lo que transmitía Bunbury, la guitarra de Juan, el ambiente de la época… y empecé a escuchar una y otra vez los discos de Héroes. Luego me puse la bandana y a vestir de época y empecé a tocar la guitarra…”

Hasta que una noche conoció en el bar La reina lagarta a la chica que lo regentaba. “Como a mí, le molaban los Héroes, me dijo que me parecía mucho a Bunbury y me invitó a cantar con una banda tributo, dije que sí, y ella misma me animó a hacer mi propia banda tributo. Buscamos equipo y músicos y aquí estamos”. Con solo unos meses de vida y únicamente con cuatro actuaciones en su haber.

Domina un buen repertorio de canciones de Héroes, hasta ahora 22, siendo su favorita la melódica y excepcional Con nombre de guerra, y pese a la dificultad de teatralizar al máximo La decadencia en directo quiere hacerlo o al menos tirarse por el suelo y lanzarse al público. “Estoy deseando”.

Sigue para ello metido en piel bunburiana, intentando captar todos sus matices vocales, posturales… “He metido muchas horas de espejo, no voy a engañar, maqueándome, imitando sus posturas, cantando… y hasta ensayando su habla para luego llevarla al escenario”. Continuando, en suma, el perfeccionamiento de este difícil ejercicio de transformismo. “Sí, ha sido difícil, pero no me ha costado, porque es lo que más me gusta", aunque reconoce que resulta complicado “meterse a Bunbury dentro”. ”No termino de comprender lo que hace, tiene diferentes voces y colores por épocas. A veces canto de forma automatizada, sin saber lo que canto, luego, cuando estoy solo, me ensimismo, pienso y saco el sentido de las canciones, pero es, como digo, muy difícil, aunque me encanta”.

Tiene no obstante la ayuda externa no solo de los vídeos, que repasa una y otra vez, sino que cuenta con una coach vocal, “que algo me enseña, pero la verdad es que no fuerzo mucho, creo que he encontrado el camino”.

¿Componer yo alguna canción y cantarla al estilo Héroes? “Buff, eso sí que resulta difícil. La guitarra de Juan es única, es complicado componer algo similar, pusieron el listón muy alto”. Demos tiempo al tiempo. Por lo pronto, hay una gran certeza. Los fans de antes y los de hoy de Héroes disfrutarán mucho con este grupo tributo y con esta mímesis de voz e imagen asombrosas.

