Una casi octogenaria, número 1 en USA, con un villancico

Como es querida costumbre en este blog, seguramente por mi sensiblería navideña, quiero felicitar fiestas y celebraciones de estos días, así como la llegada de un nuevo año, una vez más, con otro villancico. En esta ocasión lo he elegido, aun con su antigüedad, por su actualidad sobrevenida y obviamente por lo que representó para su intérprete, Brenda Lee. A las nuevas generaciones este nombre le sonará marciano, pero Miss Pequeña Dinamita, como se la motejó, fue una estrella pionera del rocanrol americano de los 50, codeándose con los grandes de la época, desde Chuck Berry, Cochram o Budy Holly al mismo Elvis Presley.

Nacida en 1944, pronto mostró sus dotes de niña prodigio. A los cinco años ya cantaba. Y tan bien, que ganó un concurso en su ciudad natal, Lithonia (Georgia). A los ocho, sin embargo, una gran tragedia familiar transformó el gusto por el canto en necesidad económica urgente: su padre, carpintero de profesión, murió tras un martillazo en la cabeza. Dejaba tres hijos y una esposa que tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica algodonera durante 16 horas al día. La joven Brenda enseguida clavó en sus retinas aquel cuadro familiar tan duro que se dibujó con la muerte del padre, por lo que amplificó su trabajo y sus actuaciones, actuando en la radio, escuelas y teatros locales.

La radio fue, precisamente, el vehículo que la llevó de inmediato a los discos. Una estrella del country la oyó y, tras convencer a su madre, la llevó a Springsfield (Missouri) para ampliar su área de difusión. Actuó en televisión y ello fue el detonante para que la Decca la fichara, lo que le permitió grabar su primer disco con una canción de Hank Williams, Jambalaya, muy popular, por cierto, en la España de los primeros 70, tras romperse la Creedence Clearwater, cuando John Fogerty se refugió bajo el nombre de Blue Ridge Rangers para retomar viejas canciones country, con el citado Jambalaya como éxito mayor, y pasto de sinfonolas y discotecas durante el 73.

Volviendo a Brenda Lee, aquel disco le abrió el radio de acción, cantando no solo en Estados Unidos sino dando incluso el salto a Europa y en pocos años convertirse en estrella mundial. Elvis y Lennon le dedicaron elogios. Este último la conoció en los antros de Hamburgo, tocando como telonero suyo con Los Beatles, cuando los de Liverpool, todavía pipiolos e incógnitos, se buscaban la proteína de la mejor manera que podían en aquellos antros de borrachos y marineros. Sentenció: “Tiene la mejor voz del rocanrol”.

Su registro de géneros era amplio, desde, en efecto, el rocanrol al jazz, el country, el soul, el blues, el pop…, pero lo que mejor dominaba eran las baladas, empujada por un productor de Decca que veía en ella muchas posibilidades acercándola con su voz enérgica al sonido country lacrimoso de Nashville; y con ellas —caso de I’m Sorry, Break It To Me Gently, Were Are You, Losin You… y un montón más— fue como se ganó mayormente la fama. Vendió cien millones de discos y durante los sesenta metió 46 canciones en el top-cien de Estados Unidos. En España, sin embargo, no tuvo excesivo impacto, aunque se editaron diversos singles, Mimo y Los Jumps nacieron aquí al calor de sus canciones y el gran experto José Luis Alvarez le dio mucha cancha en el recordado Fonorama y luego, ya en los 80, en las reediciones para la colección de su sello Cocodrilo.

Era también muy navideña, con un buen puñado de discos y singles del género en su haber, especialmente con Rockin’ Around the Christmas Tree, que grabó en 1958, con 13 años, y con el que ahora, sorprendentemente, bisando los 80 años ha desbancado a la reina del espumillón y la nieve artificial, a Maria Carey, número 1 norteamericano reiterativo año tras año desde 2019, con su villancico All I Want for Christmas Is You. Naturalmente, según ha confesado, Brenda se siente henchida de felicidad, aunque ya no está por la labor de cantar públicamente después de retirarse definitivamente de las tablas en 2020, pero sí se ha volcado en la confección de un clip moderno con su canción navideña por excelencia, que ha causado sensación en TikTok y estos días suena insistentemente en Estados Unidos.

Pues vaya con este clip la felicitación de quien suscribe para todos cuantos pasen por este modesto rincón. Que se limpie el barro político, que de una vez por todas unos y otros se pongan de acuerdo, que de verdad se busque la concordia por motivos generales, y no personales y de partido, y que este país vuelva a la senda del sentido común… Y de la alegría que transmite Brenda Lee en este villancico, actualmente número 1 en USA.

Puedes seguir las entradas de este blog pulsando en este enlace