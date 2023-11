" El Amor, química o alquimia "

Vivimos de estereotipos y así nos va, las imágenes en el celuloide y en el papel inundan nuestro inconsciente. Nos hacen olvidar de los verdaderos y naturales vínculos que, biológica y humanamente nos unen.

Hoy todos buscan Química, solo algunos encuentran la Alquimia.

La Química atrae y distrae a machistas y a feministas.

La Alquimia integra el principio masculino y femenino, por eso se transforma en una relación de individuos libres y con alas propias, y no en una atracción que está sujeta a los caprichos del ego.

Los Químicos aman por necesidad.

Los Alquimistas por elección.

La Química muere con el tiempo,

La Alquimia nace a través del tiempo...

La Química ama el envase.

La Alquimia disfruta del contenido.

En conclusión, dijo el Maestro mirando a sus alumnos:

La Alquimia reúne lo que la Química separa.

La Alquimia es la unión real, la Química la separación que vemos todos los días en la mayoría de las personas.



"Comencemos a construir relaciones conscientes, pues la química siempre nos hará envejecer el cuerpo, mientras que la Alquimia siempre nos acariciará desde adentro"

Descubre tu "atanor" interior, alimentándolo con tus propias brasas, a la postre, generarás el verdadero vínculo con la esencia que te corresponde. No es tarea fácil, la vida no lo es, pero lograr la "armonía entre los opuestos, es el triunfo de la Libertad.



¡Saludos planetarios y alquímicos!

Prof. Carlos Bogdanich. (Cuarta Dimensión)