" Tu Signo en la mirada "

Yo vendo unos ojos negros

quien me los quiere comprar

los vendo por hechiceros

porque me han pagado mal...



Letra que, en la inconfundible voz de Nat King Cole, hizo historia. Dicen que los ojos son el "espejo del alma", los que siguen brillando y dándonos a conocer con más efusividad...

Pero hay miradas y miradas, independientemente del estado anímico de cada uno, son un reflejo del signo de la persona.



¿Cómo mira cada signo?...

Los Aries nos "fundirán" con su mirada, están hechos para la conquista, dominan el terreno y siempre buscan más...

Los Tauro muestran una mirada más bonachona, tranquila, pero a la vez dominante. Paso a paso que lo consigo todo, dicen para sus adentros.

Los Géminis hasta en su mirada están inquietos, lo observan todo a la velocidad del rayo, hasta juegan con las distancias.

Los Cáncer son más lánguidos al mirar, se guardan la fuerza para cuando deban actuar, y ahí son imparables. Son los ojos soñadores.

Los Leo te miran desde lo alto, se sienten poderosos y muestran el guardar las distancias, el "aquí estoy yo". Firmeza y decisión en toda mirada.

Los Virgo no pierden detalle, lo diseccionan todo con la mirada, descubren la "nanopartícula" en cada cosa. Seleccionan y analizan todo lo que ven.

Los Libra van a su aire, son de mirada inconstante y de atención cambiante, todo lo nuevo les atrae. Miradas cambiantes según la hora del día.

Los Escorpio magnetizan y te envuelven, son de mirada profunda y que esconden secretos. Ponen la bala donde ponen la mirada.

Los Sagitario como buenos centauros buscan la aventura, siempre miran al horizonte y no están quietos nunca. Te traspasan con la mirada y siguen su "trote".

Los Capricornio son de mirada taciturna, de reacción lenta pero perseverante, cuando fija la mirada nadie les para. Es la mirada del ser pensante.

Los Acuario hacen que miran pero no ven, ellos van a lo suyo y aquí paz y después gloria. Necesitan movimiento y su mirada lo promueve.

Los Piscis son de mirada tierna, casi se te come con los ojos, siempre están a la expectativa de lo que le pase al otro. Seductores en pasivo, pero con grandes dote.



Y con este breve resumen de lo que la naturaleza nos aportó, espero nos sirva para que, al menos, no se cumpla como termina la canción:



Ojos negros traicioneros

porque me miran así

tan alegres para otros

y tan tristes para mi.



¡Felices pesadillas!

Prof. Carlos Bogdanich. (Cuarta Dimensión)