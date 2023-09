" No descartes a Descartes "

Matemático y abogado, René Descartes, nacido en Turena (Touraine, antigua provincia de Francia) en 1596, fue sobre todo un adelantado para su tiempo. Resolvió problemas estratégicos en el ejército holandés con su capacidad matemática, pero donde más se hizo un lugar en la Historia fue en la filosofía moderna.

​

Bajo su rigurosa lógica de las matemáticas creó el "sistema cognoscitivo", como garantía divina de su verdad. De esta forma intentó demostrar que los descubrimientos de la ciencia contemporánea no eran incompatibles con las creencias cristianas. En 1637 publicó su 'Discours de la Mèthode' sobre el método de orientar adecuadamente a la Razón en la búsqueda de la verdad en las Ciencias. Aplicó este método a la descripción del funcionamiento del cuerpo animal en el aspecto físico. Para Descartes, el hombre no es un autómata porque tiene un alma, independientemente de su cuerpo.



Un proceso "cognoscitivo" que ayuda a los humanos a entender mejor lo "sensorial", método que desempeña un papel fundamental en la vida diaria y la evolución humana. Un personaje en toda regla que nos obliga a ese "Pienso, luego existo", y a realizar el que "no descartes a Descartes".

​

Prof. Carlos Bogdanich. (Cuarta Dimensión)